#video Vlada udriha po protestnikih, protestniki po hupah

Kljub omejitvam zbiranja in trikratnim globam za organizatorje protestov so se protestniki danes znova podali na ulice. Tokrat z avtomobili. Pravni strokovnjaki opozarjajo na nejasnost in nesorazmernost novih kazni. “Odpira se možnost za samovoljne posege v naše pravice,” ocenjuje pravnica Katja Filipčič.