Policija je sporočila, da je bilo na petkovem protestu proti kršiteljem izvedenih 40 ukrepov, popisali so okrog 90 oseb, prav tako pa so policisti med opravljanjem nalog varovanja na protestu pridobili informacijo o domnevnem organizatorju shoda, ki naj bi kršil tako prometna pravila kot tudi predpise o javnih zbiranjih. Moškega so po izmenjavi informacij policisti ustavili in tudi proti njemu vodijo prekrškovni postopek. Šlo naj bi za enega vidnejših protestnikov Jašo Jenulla, ki so mu sicer policisti, kot smo na Dnevniku poročali v soboto, že izdali kazen zaradi napačne uporabe smernikov. »Zaskrbljujoče in protipravno je delovanje policistov, ko so v petek usmerjeno vnaprej odredili ustavljanje in kontrolo nad enim izmed vidnih protestnikov, Jašo Jenullom, ne da bi zato obstajal utemeljen sum kršitve,« so glede tega zapisali pri Protestni ljudski skupščini. »Ustavite rdečega forda enoprostorca, Jenull je notri, ki snema tole,« lahko sicer slišimo navodila policistom na enem izmed posnetkov s protestov, ki se je razširil na družbenih omrežjih. Jenull naj bi v zvezi s petkovimi dogodki danes vložil kazensko ovadbo na Specializirano državno tožilstvo.

Spomnimo, da je bil zaradi potencialnih usmerjenih ukrepov policije letos aprila zaskrbljen notranji minister Aleš Hojs. Tako je bilo ob ponujenem odstopu državnega sekretarja Franca Breznika, ki so ga policisti ustavili na ljubljanski obvoznici. Vozil je prehitro in pod vplivom alkohola. Za POP TV je minister takrat izjavil, da bo pred sprejemom odstopa preveril, če ne gre mogoče za usmerjeno akcijo policistov. »Bo ponovno izkazal enako skrb za pravice državljanov?« se sprašujejo protestniki, ki so bili kljub omejitvam zbiranja in visokim globam za organiziranje in pozivanje k protestom v petek znova na ulicah. »Na protestu zoper vlado Janeza Janše se je ponovno pokazalo, da ukrepi proti protestnikom nimajo nikakršne zveze z epidemiološko situacijo, temveč so zgolj politična represija, katere cilj je utišati in zastrašiti prebivalstvo,« so bili kritični v Protestni ljudski skupščini, kjer jih je zmotilo predvsem to, da policisti na vprašanje, za kakšno zbiranje naj bi šlo in kako lahko vožnja z avtomobilom po ulici vpliva na širjenje covida-19, niso imeli odgovorov. »Niti en sam odlok vlade, priporočilo NIJZ ali mnenje katerekoli zdravstvene instance kjerkoli na svetu ne omenja individualne vožnje z avtomobilom kot potencialne nevarnosti za prenos ali okužbo z virusom,« so bili jasni v današnjem odzivu. V katerem so napovedali: »Če bodo očitno nesmiselne kazni “zaradi zbiranja” dejansko prispele, se bomo protestnice in protestniki uprli tudi z vsemi pravnimi sredstvi in po potrebi vztrajali vse do ustavnega in evropskega sodišča.«