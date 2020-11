Ameriški časnik New York Times je včeraj objavil pismo Meghan Markle, v katerem je razkrila, da je letošnjega julija doživela spontani splav. »Po previjanju sina sem začutila oster krč. Z otrokom v naročju sem se sesedla na tla in mrmrala uspavanko, da bi naju oba pomirila,« o trenutku, ko se je zavedela, da nekaj ni v redu, v pismu zapiše soproga britanskega princa Harryja. »Ko sem k sebi stiskala prvorojenca, sem vedela, da izgubljam drugega otroka,« nadaljuje v čustvenem zapisu. Zapisala je, da je dogodek močno pretresel in prizadel tudi njenega moža. »Ko sem nekaj ur kasneje v bolnišnici k sebi stiskala njegovo od solz mokro dlan, sem si skušala zamišljati, kako bova prebolela to izgubo,« je zapisala.

V nadaljevanju pisma se je spomnila, kako jo je pred letom dni, ko je bila po dolgi in naporni turneji po Južni Afriki ob skrbi za dojenčka povsem izčrpana, novinar vprašal, kako je. »Odgovorila sem mu iskreno, ne da bi se zavedala, da bo moja iskrenost dosegla številne matere in druge, ki trpijo v tišini,« je zapisala. »'Hvala za vprašanje. Malo ljudi vpraša, ali sem v redu,' sem mu dejala,« je zapisala Marklova. Njena pripoved se nato vrne v letošnje poletje, ko je po spontanem splavu v bolnišnici žalovala za izgubljenim otrokom. Tedaj se je zavedela, da je prvi korak do ozdravljenja bolečine vprašanje »ali si v redu?«.

»Izgubiti otroka pomeni doživeti skoraj nevzdržno žalost, ki doleti marsikoga, a se o njej ne govori,« je zapisala Meghan. »Z možem sva odkrila, da bo v sobi s 100 ženskami, 10 do 20 med njimi doživelo to izgubo. Kljub temu, da to bolečino doživljajo mnogi, se o njej ne govori, ker ostaja tabu, prepreden z neupravičenimi občutki sramu. In tako se ohranja krog samotnega žalovanja,« je zapisala. V pismu se je dotaknila tudi odmevnih dogodkov letošnjega leta, izgub ob pandemiji, gibanja Black Lives Matter in volitev ter ob vse večji razdeljenosti izpostavila pomembnost preverjanja, ali so ljudje v naši bližini v redu.