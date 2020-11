V alpskem smučanju se v zadnjih dneh vse zelo hitro spreminja. Praktično nemogoče je načrtovati delovni teden, že uspešna realizacija dneva pa daje potrditev dobrega dela in pomeni dvig samozavesti. Slovenski smučarji so bili v zadnjih dneh na Južnem Tirolskem, v smučarskem središču Solda, ki se razprostira med 1900 in 3250 metri nadmorske višine. V Italijo so se reprezentance odpravile čez noč, saj je tamkajšnja vlada sprejela odlok, da lahko od 21. novembra na omenjenem smučišču trenirajo reprezentance, medtem ko je rekreativno smučanje še vedno prepovedano. Smučarska središča morajo odpreti določene hotele in apartmaje, da lahko v njih bivajo reprezentance.

V Soldi je bila številna slovenska zasedba. Tehnični del je z Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom v torek še treniral veleslalom, včeraj pa se je posvečal paralelni tekmi, saj bo v petek v Lechu tekma svetovnega pokala. Ženske bodo imele paralelno preizkušnjo že danes, zato sta se Ana Bucik, ki je iz Levija pripotovala v Soldo v ponedeljek, in Tina Robnik v Lech odpravili že včeraj zjutraj. Poleg tehničnih reprezentanc v Soldi trenirajo še moška reprezentanca hitrih disciplin ter mladinci pod vodstvom Gašperja Markiča.

Novost – potni list FIS »Čeprav bo v svetovnem pokalu le ena preizkušnja v paralelnih disciplinah, smo ji namenili veliko pozornosti. Razlog je tudi v tem, da bo paralelna preizkušnja na sporedu svetovnega prvenstva, tudi ekipna tekma pa poteka po paralelnih pravilih. Lani smo kupili startni blok, da se lahko posvečamo treningu starta, ki je zelo pomemben. V minuli sezoni so ženske tekmovale le v paralelnem slalomu, moški pa veleslalomu. V tej sezoni je novost, da bodo vse tekme potekale z veleslalomskimi smučmi, razlike med vratci pa bodo krajše kot pri klasičnih veleslalomskih preizkušnjah. V povprečju bodo razdalje med količki od 18 do 20 metrov,« nam je iz Solde sporočil vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik. Da bi imeli pri Mednarodni smučarski organizaciji (FIS) čim večji nadzor nad reprezentancami in posamezniki, so v zadnjih dneh vsakemu akreditiranemu tekmovalcu in spremljevalcu naredili tako imenovani potni list FIS. Vsak je prejel svojo kodo, dnevno pa mora vnašati podatke o lokaciji, namestitvi, gibanju in opravljenih testih na koronavirus. »V reprezentanci smo nabavili hitre teste. Z namenom, da bi bili zdravi ter da bi morebitnega okuženega posameznika čim prej ločili od reprezentance, jih uporabljamo pogosto. Za prihod na prizorišče tekme pa potrebujemo negativni PCR-test, ki ga ni tako preprosto narediti, kot se zdi na prvi pogled. Vsakokrat moramo skrbno premisliti, kje se testirati na poti od treninga do prizorišča tekme, da bodo rezultati pravočasni. Nekje se na rezultate čaka tudi po 48 ur, čakanja pa si ne moremo privoščiti. Zato iščemo lokacije, kjer so rezultati hitrejši,« zapleteno logistiko razlaga Miha Verdnik.

V Alti Badii še ostreje Vprašanje, kdo krije stroške testov, je retorično. Slovenski šport je v državnih protikoronskih svežnjih pozabljen, organizatorji svetovnega pokala si ob številnih stroških in procedurah ne nalagajo novih zadolžitev. V slovenski smučariji se zavedajo, da so sredi kratke sezone ter da imajo preveč svojih skrbi, da bi se obremenjevali s kakršno koli pomočjo. »Vso svojo energijo dajemo v sprotno načrtovanje, kako izpeljati vsak dan in se prebiti skozi vse protokole. Poleg tega dobivamo nove informacije, denimo, da bodo v Alti Badii od 16. decembra naprej organizatorji na vsakem koraku uporabljali dodatne hitre teste. Pri dvigu akreditacije za tekmo bo moral vsak predložiti negativen PCR-test, ki ne sme biti starejši od dvanajstih ur, na prizorišču pa bo s hitrim testom testiran še enkrat,« pojasnjuje Verdnik. Na prvih dveh tekmah nove alpske smučarske sezone konkurenca vselej ni bila popolna. V Söldnu niso smeli tekmovati trije ruski veleslalomisti, ki so bili v stiku z dvema okuženima trenerjema. Podobno zgodbo je v Leviju kot posledico pozitivnega testa enega od trenerjev doživljala švedska ženska reprezentanca. Zakaj je bila kljub negativnim testom športnikov iz tekmovanja izločena celotna reprezentanca? »Pravila so takšna, da če je kdo izmed članov reprezentance pozitiven v mobilnem laboratoriju na prizorišču tekme, mora v izolacijo celotna reprezentanca. To se je zgodilo tako Švedom v Leviju kot Rusom v Söldnu,« odgovarja Verdnik. V zadnjih dneh se je pojavil virus tudi v švicarski in italijanski reprezentanci, a ne v mobilnem laboratoriju na prizorišču tekem, zato so se lahko posamezniki sami umaknili v karanteno.