Na paralelni tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Lechu se je v kvalifikacijah med najhitrejših 16 od slovenske peterice uvrstila le Tina Robnik, ki je dosegla 10. čas kvalifikacij. Z 20. mestom je za enajst stotink za finalom zaostala Meta Hrovat, ki bo z uvrstitvijo prejela 11 točk svetovnega pokala. Neja Dvornik je bila 32. in je za drugo uvrstitvijo med dobitnice točk zaostala za 5 stotink. Ana Bucik je bila 43. in je na četrti tekmi sezone prvič ostala brez točk svetovnega pokala, Maruša Ferk pa je bila 51. Prepričljivo najhitrejši čas kvalifikacij je dosegla Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je s časom 46,52 najbližjo zasledovalko Saro Hector prehitela kar za 16 stotink. Še osem stotink več je za Švicarko zaostala Slovakinja Petra Vlhova. V kvalifikacijah je bilo precej presenečenj. Za pozitivni so z uvrstitvijo v finale presenetile Američanka Paula Moltzan (53. na paralelni lestvici), Poljakinja Maryna Gasienica-Daniel (43.) in Nizozemka Adriana Jelinkova (31.), za pričakovanji pa sta poleg Mete Hrovat (7.) najbolj zaostali Italijanka Sofia Goggia (8.), in Švicarka Wendy Holdener (9.).

Zdi se, da smo po številnih letih eksperimentiranja v paralelnih disciplinah na tekmah svetovnega pokala danes v Lechu priča končni izvedbi paralelnih disciplin prihodnosti. Kot smo poročali, morajo vsi alpski smučarji in smučarke na paralelnih tekmah nastopiti z veleslalomskimi smučmi, razdalje med vratci pa znašajo med 16 in 20 metri, torej so precej krajše kot na klasičnih veleslalomskih preizkušnjah. Na včerajšnji svetovni premieri na Predarlskem so bile izjemno zanimive že kvalifikacije. Na njih sta na modri in rdeči progi istočasno tekmovali po dve alpski smučarki, in sicer po razporedu svetovne lestvice paralelnih disciplin. V prvem paru sta bili denimo istočasno na startu Slovakinja Petra Vlhova in Italijanka Federica Brignone. Meta Hrovat kot najboljša Slovenka na lestvici, je bila v paru z Italijanko Marto Bassino, Tina Robnik s Švedinjo Saro Hector, Ana Bucik z Američanko Saro O’Brien, Maruša Ferk z Rusinjo Ekaterino Tkačenko, Neja Dvornik pa z Avstrijko Katharino Gallhuber. Za razvrstitev kvalifikacij je štel seštevek obeh časov, na podlagi katerih je najhitrejših 30 tekmovalk prejelo točke svetovnega pokala.

V finale se je uvrstila najboljša šestnajsterica, na sporedu pa bo zvečer ob 17.45. Od osmine finala naprej bodo dvoboji potekali na izpadanje, in sicer se bo vsak par pomeril na modri in rdeči progi. Točke od 9. do 16. mesta ter 5. do 8. bodo razdelili po doseženih časih poražencev, za 1. in 3. mesto pa se bodo alpske smučarke merile v velikem in malem finalu.

Pari osmine finala: Gut-Behrami (Švi, 1. čas kvalifikacij) – Frasse Sorbet (Fra, 16), Hector (Šve, 2) – Truppe (Avs, 15), Vlhova (Slk, 3) – Jelinkova (Niz, 14), Bassino (Ita, 4) – Liensberger (Avs, 12), Moltzan (ZDA, 5) – Gasienica-Daniel (Pol, 12), Gritsch (Avs, 6) – Brignone (Ita, 11), Stjernesund (Nor, 7) – Robnik (Slo, 10), Mörzinger (Avs, 8) – Lyshahl (Nor, 9).