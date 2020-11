V opozicijskih LMŠ, SD, SAB in Levici so včeraj izpostavljali, da je bilo četrtkovo nasilje zrežirano. »Napetosti v družbi ustvarja vlada,« je ocenila predsednica SD Tanja Fajon in napovedala, da bodo v opoziciji storili vse, da jo zamenjajo. Obsodila je izjavo ministra Hojsa, da so za izgrede krivi mediji in Socialni demokrati. »Videti je, da je zadeva orkestrirana,« je poudaril prvak LMŠ Marjan Šarec. Te svoje navedbe je utemeljil z besedami, da se minister Hojs ni pojavil še na nobenem mirnem petkovem protestu, v četrtek, ko so bili prisotni huligani, »pa se je tam pojavil in se prepiral z mediji«. Tudi predsednica SAB Alenka Bratušek je s prstom pokazala na SDS. Četrtkovi izgredi so jo namreč spomnili na leto 2012, »ko se ve, katera stranka je med množico poslala izgrednike z granitnimi kockami«. me

EFJ obsoja napade na medije v Sloveniji Generalni sekretar Evropske zveze novinarjev Ricardo Gutierrez je včeraj ostro obsodil najnovejše besedne napade na novinarje in nasilje nad njimi na četrtkovih protestih. »Zelo skrb zbujajoče je, da slovenski politiki v veliki meri prispevajo k vedno večji sovražnosti in sovraštvu do novinarjev. Predstavnike Slovenije pozivamo, naj nemudoma prenehajo ustrahovati in diskreditirati zaposlene v medijih,« je zapisal Gutierrez. Nasilje nad novinarji, fotografi in snemalci na protestih so obsodili tako v Društvu novinarjev Slovenije kot v Združenju novinarjev in publicistov. Soodgovornost za nasilje na protestih pa je medijem pripisal notranji minister Aleš Hojs. »Mesece ste jih podpirali in jim dajali kruha (…), zdaj pa imate ranjene policiste,« je na dan protestov očital novinarki Pop TV. sta