PKP6: Umikajo izenačitev matur, a vztrajajo pri visokih kaznih za proteste

V koaliciji vztrajajo pri kaznovanju vseh, ki bi v času omejitev zbiranja javno pozivali k protestom ali jih organizirali. V takšnem primeru posamezniku grozi kazen od 1000 do 10.000 evrov. Zvišanje kazni za nenošenje maske in izenačitev vpisnih pogojev za poklicne in splošne maturante so umaknili.