Gospodarski minister Zdravko Počivalšek napoveduje, da bo vlada novi protikoronski sveženj ukrepov (PKP6) pripravila do konca tedna in se v njem posebej osredotočila na dejavnosti ter majhna in srednja podjetja, ki jih je novo zaprtje najbolj prizadelo. Poleg podaljšanja nekaterih že sprejetih ukrepov, kot je denimo moratorij za kredite ter subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, ministrstvo predvideva tudi nove rešitve, med drugim subvencioniranje fiksnih stroškov za najbolj prizadeta podjetja ter odpis najemnin. Gospodarsko ministrstvo podpira tudi zahteve gospodarstva, da se zaradi izjemnih razmer preloži uveljavitev zakonskih določb pri minimalni plači.

Po predlogu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) delodajalci, ki prejemajo subvencije, ne bi smeli odpuščati v času, ko prejemajo državno podporo, in še nekaj mesecev zatem. Podjetja, ki so prejela državno pomoč, pa tri leta ne bi smela deliti dobička brez sorazmerne soudeležbe delavcev. Sredstva dodeljenih pomoči bi se štela kot vložek države v premoženje delodajalca, na podlagi katerega bi država pridobila določen delež podjetja, pri čemer bi se morala v določenem časovnem obdobju iz takšnega podjetja umakniti oziroma svoj delež prodati.

Na GZS in OZS bi tudi spremenili ureditev državne pomoči tako, da podjetjem v primeru višjih prihodkov ne bi bilo treba v nobenem primeru vračati državne pomoči, če jim je bilo z odlokom prepovedano ali omejeno opravljanje dejavnosti, temveč bi ta sredstva namenili za investicije, raziskave in razvoj ali za nagrajevanje zaposlenih.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) vladi predlaga, da delodajalcem povrne celoten strošek, ki ga imajo z nadomestilom plače delavcem za čakanje na delo, torej celotnih 80 odstotkov nadomestila (bruto II). Za obrtnike in podjetnike, ki so morali svoje dejavnosti zapreti ali omejiti zaradi odloka države ali občine, pa se po njihovem ne bi več smel upoštevati kriterij upada prometa za vsaj 20 odstotkov. Prav tako se zavzemajo, da naj država delodajalcem povrne celoten strošek nadomestila plače delavcem, ki delajo s skrajšanim delovnim časom.

2. Subvencioniranje fiksnih stroškov in odpis najemnin

V GZS in OZS so vlado pozvali, naj država tistim podjetjem, ki so morala svoje obrate zapreti ali obseg poslovanja zmanjšati, povrne izpad dohodka ali vse fiksne stroške in povrne najemnine za poslovne prostore. Gospodarsko ministrstvo se s tem očitno strinja, med temeljnimi dilemami, o katerih je Počivalšek včeraj govoril s predstavniki gospodarskih organizacij, pa so trenutno predvsem kriteriji za povračilo fiksnih stroškov. Ministrstvo je pripravilo tri možne modele: po enem bi država subvencionirala del čiste izgube podjetjem, drugi predvideva povračilo škode v obliki izpada prihodkov od prodaje, tretji pa povračilo določenega odstotka amortizacije. Pomoč naj bi se glede na velikost podjetja gibala med 100.000 in 700.000 evrov.

Druga dilema je vezana na vprašanje najemnin poslovnih prostorov. Ministrstvo v zvezi s tem predlaga popolno oprostitev najemnine za podjetja, ki jim je bila prepovedana dejavnost in so v prostorih, katerih lastnik je država ali lokalna skupnost. V podjetjih, ki poslujejo v zasebnih prostorih, pa v skladu z avstrijskim modelom predlagajo, da bi bili najemodajalci oproščeni plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in davka na premoženje, razbremenjeni pa bi bili tudi obveznosti vzdrževanja nepremičnin.

Po predlogu GZS bi bila podjetja, katerih poslovanje je bilo zaradi epidemije prizadeto in so zaradi tega letos v primerjavi z lanskim letom zabeležila več kot 80-odstotni padec prodaje, upravičena do 80-odstotnega kritja fiksnih stroškov, tista s 60- do 80-odstotnim padcem prihodkov do 60-odstotnega kritja fiksnih stroškov, podjetja s 40- do 60-odstotnim upadom prihodkov s 40-odstotnim kritjem in tako naprej.