DZ na današnji izredni seji potrjuje novi protikoronski zakon, ki ga je vlada pripravila z namenom omilitve posledic drugega vala epidemije covida-19. Tudi ta, tako kot predhodnih pet, prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, med najpomembnejšimi pa je delno kritje fiksnih stroškov podjetij. »Pred vami je šesti protikoronski paket za blaženje posledic epidemije in zakonski paket, s katerim želimo ohraniti kondicijo družbe in gospodarstva tudi po koncu krize,« je v svojem nagovoru poslancem dejal premier Janez Janša, nadaljeval pa z naštevanjem že sprejetih ukrepov.

V nadaljevanju je predstavil ukrepe v šestem paketu vladne pomoči. Ta med drugim prinaša podaljšanje ukrepov začasnega čakanja na delo, kjer je zdaj predvidena možnost stoodstotnega nadomestila za ukrep začasnega čakanja. To nadomestilo sicer lahko prejmejo vsa podjetja, ki niso presegla 800 tisoč evrov prejete pomoči z državnega naslova. »Tisti ki je to presegel, je upravičen do osemdeset odstotkov povračila s strani proračuna,« je izpostavil premier.

Vlada sicer dviga tudi maksimalne višine delnega povračila izplačila nadomestila plače na povprečno plačo, uvaja se ukrep v obliki delnega povračila v obliki nekritih fiksnih stroškov, PKP6 pa prinaša tudi dodatno zagotovitev informacijske tehnologije za šolanje na daljavo, podaljšanje rokov, ko gre za izpolnjevanju pogojev pri usposabljanju mladih raziskovalcev, subvencioniranje zaščitne opreme za dijake in študente s področja zdravstva in socialne varnosti ter sofinanciranje sobivanje staršev bolnih otrok v zdravstvenem zavodu do starosti otroka do vključno 14. leta. »Dodatno je sproščena tudi jamstvena shema, tako da se povečuje obseg, za katerega podjetje lahko dobi poroštvo države, podaljšuje pa se moratorij za kredite in uvaja ukrep neplačevanja vrtcev. Prav tako se zagotavljajo topli obroki za učence družin, ki so socialno šibke,« je povedal Janša. Dodal je, da kot ena redkih držav na svetu uvajamo tudi financiranje zaščitne opreme za športnike.

Ob koncu je Janša napovedal, da je v pripravi tudi že sedmi paket protikoronske pomoči, v katerem bodo skušali pogled usmeriti v čas, ko bo epidemija premagana. »Upamo, da bo to paket, ki bo že naslavljal izhod iz nje. Govorimo o naslednjih treh mesecih. V tem roku lahko pričakujemo, da bo cepivo, ki prihaja, uspešno zaustavilo širjenje epidemije v Evropi in Sloveniji. V sedmem paketu bomo naslovili tudi določene probleme, ki so se pojavili v drugem valu,« je dejal Janša..

Kljub nasprotovanju opozicije predlog zakona prinaša tudi občutno zvišanje kazni za tiste, ki v času epidemije ne bi spoštovali omejitev zbiranja na javnih krajih. Kazen bo lahko segla do 10.000 evrov, a kot je bilo v torek na seji odbora za finance razumeti Janjo Sluga iz SMC, bo DZ danes to določbo nekoliko omilil.