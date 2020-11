Letos mineva petdeset let od smrti Jimija Hendrixa in Janis Joplin. Oba sta leta 1970 umrla v hotelski sobi. Hendrix 18. septembra v Londonu, Janis Joplin pa 4. oktobra v Los Angelesu. Kot vzrok za smrt Joplinove se navaja prekomeren odmerek heroina oziroma to, da ji je preprodajalec dostavil bistveno močnejši opiat, kot ji ga je dobavljal sicer. S Hendrixom je drugače. Vzroki za njegovo smrt do danes niso jasni.

Ve se, da je ob 3. uri zapustil zabavo, na kateri je zaužil amfetaminsko tableto. Z zabave ga je odpeljala Monika Dannemann, nekdanja nemška umetnostna drsalka, ki je razglašala, da sta zaročena, čeravno je imel Hendrix tisti čas vsaj tri »uradne« spremljevalke. Po njenem pričevanju Hendrix zaradi zaužitega amfetamina zjutraj ni mogel zaspati. S spanjem je imel tudi sicer težave in je redno jemal uspavalne tablete. Vzel jih je tudi tistikrat, vendar ne svojih, temveč njene, nemške, ki so bile dvakrat močnejše, pri čemer naj bi jih zaužil devet, kar je štirinajstkratnik njegovega običajnega odmerka. Pred tem sta zaužila sendvič s tuno. Zaspala naj bi okoli 7. ure, ob 11.20 pa je Dannemannova klicala reševalce, da Hendrix leži nezavesten v lastnih izbljuvkih. Deset minut pozneje je prišel rešilec, a je bil Hendrix ob prihodu v bolnišnico spoznan za mrtvega.

Begajoče podrobnosti A zaradi nasprotujočih si podrobnosti so se razvile teorije zarote, po katerih je bil zvezdnik ubit. Med najbolj motiviranimi za kaj takega se omenja njegovega menedžerja, s katerim je glasbenik nameraval prekiniti sodelovanje, kot tudi Cio oziroma ameriško državo. Hendrix naj bi bil zaradi povezav s Črnimi panterji na domnevnem seznamu za odstrel. Begajočih podrobnosti je več. Dannemannova naj bi Hendrixa nezavestnega našla že okoli 9. ure, a je najprej klicala njegove prijatelje. Med drugim tudi Erica Burdona, pevca The Animals. Ta naj bi jo pomiril, da ni verjetno nič hudega, saj je bil Hendrix znan po tem, da prenese veliko. Burdon naj bi jo kasneje poklical nazaj in ji rekel, naj pokliče rešilca. Nadgradnja te različice pravi celo, da se rešilca ni klicalo takoj, ker se je v stanovanju najprej počistilo sledove mamil, da ne bi prišlo do škandala. Nenavadno je, da je bil zvezdnik prepojen s črnim vinom, ugotovljena vsebnost alkohola v krvi pa ni presegala vrednosti petih piv. To naj bi navajalo na sum, da je nekdo želel zavesti preiskovalce. Nesporazumi so pa tudi glede tega, koliko časa, preden je bil pripeljan v bolnišnico, je bil zvezdnik mrtev. Po izjavah reševalcev naj bi bil mrtev že v hotelski sobi, po drugih pa ne.