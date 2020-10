V oktobrskem Vox populi sledimo nekaj zanimivim spremembam in trendom v priljubljenosti političnih strank in vlade. Vlada Janeza Janše je od prevzema oblasti sredi marca letos dosegla najnižjo podporo, saj jo kot uspešno ocenjuje 38,9 odstotka sodelujočih v raziskavi, kot neuspešno pa rekordnih 57,6 odstotka. Tolikšnega odstotka slabih ocen je bila v februarju letos deležna tudi vlada Marjana Šarca, a šele potem, ko je Šarec odstopil kot predsednik vlade, misleč, da bo po vrnitvi mandata izsilil predčasne volitve. Podpora aktualni vladi pada že tretji mesec zapored, zato bo v prihodnje zanimivo spremljati, kdaj se bo ta trend ustavil.

DeSUS je prestop koristil Precejšen premik se je zgodil tudi pri preračunu mandatov, ki bi jih osvojile parlamentarne stranke. Če je SDS na podlagi raziskav Vox populi doslej osvajala okoli 35 mandatov, bi jih tokrat 29, koalicijska NSi 8, ostali dve partnerici slovenskih demokratov, SMC in DeSUS, pa sta v tem trenutku daleč od poslanskih sedežev. Na drugi strani bi opozicijske stranke, ki sodelujejo v okviru koalicije ustavnega loka, tokrat skupaj osvojile 51 mandatov, doslej se jim jih je nakazovalo okoli 46. LMŠ in SD bi jih po oktobrskem Vox populi osvojili po 18, Levica 11 in SAB 4. Slednja je po dolgem obdobju znova pridobila toliko, da bi se, če bi bile parlamentarne volitve, uvrstila v državni zbor, medtem ko sta DeSUS z manj kot dvema odstotkoma med opredeljenimi volilci in SMC z dobrim odstotkom v tem trenutku predaleč od parlamentarnega praga (veliko bližje sta vstopu v državni zbor SNS in SLS). V DeSUS in SMC bodo morali temeljito premisliti, kako naprej. DeSUS je oktobra dosegel najnižjo podporo v zadnjih osmih letih. Maja 2012 smo upokojenski stranki namerili 1,1 odstotka podpore (obdobje druge vlade Janeza Janše), po prestopu v levosredinsko vlado Alenke Bratušek pa se ji je podpora bistveno izboljšala. Odgovor, kaj bi stranki DeSUS v tem trenutku najbolj koristilo, je torej na dlani.

SDS brez partnerja in brez koalicije Ko na razmerja v politični areni pogledamo iz tega zornega kota, je lažje razumeti, zakaj izjemna prednost SDS pred ostalo strankarsko konkurenco ne pomeni veliko: če bi bile volitve včeraj, bi izjemno težko sestavila koalicijo. SDS bi po oktobrskem Vox populi prepričala dobrih 29 odstotkov opredeljenih volilcev, kar je bistveno več od zadnjih parlamentarnih volitev, ko je osvojila 25-odstotno podporo. Pomembna sprememba se je zgodila v njenem zavetrju, saj se je po juniju na drugo mesto vrnila LMŠ s precejšnjim skokom podpore. LMŠ je septembra osvojila najnižjo podporo doslej in je bila v procesu upadanja rekordne podpore z začetka leta, ko jo je nameravalo podpreti skoraj 30 odstotkov opredeljenih anketirancev. Po spremembi vodstva v SD je LMŠ izgubila primat tudi v opoziciji, a oktobra naj bi se očitno zadeva obrnila. Ali je LMŠ dejansko uspelo ustaviti trend izgube zaupanja med potencialnimi volilci, se bo videlo v naslednjem merjenju javnega mnenja. Zdi pa se, da se je s projektom koalicije ustavnega loka, ki ga je zagnal ekonomist Jože P. Damijan, prebudil del podpornikov LMŠ. Ocenimo lahko, da je projekt KUL za zdaj najbolj koristil LMŠ in SAB, pa tudi Levici. Podpora slednji je po daljšem obdobju znova presegla 11 odstotkov opredeljenih anketirancev. Zamere, da je s svojimi stališči prispevala k padcu Šarčeve vlade, so očitno pozabljene.

LMŠ in SD za primat SD se je po zamenjavi vodstva maja letos nemudoma povzpela na drugo mesto strankarske lestvice in začela narekovati tempo delovanja celotne opozicije. A smo lahko iz meritve v meritev javnega mnenja opazovali, kako ji podpora počasi usiha. Od junija do letošnjega septembra je SD osvajala od 20 do 22 odstotkov podpore, v oktobrskem Vox populi pa ji je ta padla pod 18 odstotkov opredeljenih anketirancev, in to čeprav je SD pred dobrim tednom organizirala prvi digitalni kongres politične stranke in je bila zaradi tega opaznejša. Če bi bile volitve v nedeljo, bi Socialni demokrati osvojili 18 mandatov, kar je sicer bistveno več od 10 mandatov, osvojenih na zadnjih volitvah. Po številu poslancev bi bila SD izenačena z LMŠ, s katero se spuščata v tekmo, kdo bo v finalno ravnino pred prihodnjimi volitvami pritekel s prednostjo in na ta način lahko računal tudi na efekt prelivanja glasov taktičnih volilcev k stranki, ki bi lahko premagala Janeza Janšo.

Večina za nezaupnico S padanjem zaupanja v aktualno vlado narašča tudi podpora slovenske javnosti konstruktivni nezaupnici premierju Janezu Janši. Podprla bi jo več kot polovica vseh sodelujočih v raziskavi Vox populi. Pri vprašanju, ali naj bo novi mandatar ekonomist Jože P. Damijan, pa so mnenja bolj deljena. Predsednik vlade Janez Janša že nekaj mesecev uživa podporo zgolj privržencev svoje stranke, zato ne preseneča podatek iz aktualnega Vox populi, da morebitno konstruktivno nezaupnico podpira slabih 53 odstotkov sodelujočih v raziskavi javnega mnenja, nekaj manj kot 40 odstotkov pa je ne podpira. Križanje podatkov po politični pripadnosti vprašanih pokaže, da nezaupnico v veliki večini podpirajo volilci LMŠ, SD, Levice in SAB, večinsko tudi volilci SNS, Desusovi pa so razpolovljeni (pri podpornikih stranke upokojencev je treba vzeti v obzir dejstvo, da je vzorec premajhen za dokončno sklepanje). Janša lahko računa na odločno podporo volilcev SDS in dobro polovico podpornikov NSi, dobra tretjina privržencev krščanskih demokratov pa je v anketi želela ob tem vprašanju ostati nevtralna. Ker konstruktivne nezaupnice po ustavi ni mogoče vložiti brez predloga za novega mandatarja, nas je v Vox populi zanimalo, ali bi anketiranci soglašali z morebitnim kandidatom Jožetom P. Damijanom, s katerim se dogovarjajo LMŠ, SD, Levica in SAB. Z namero za postavitev Damijana za mandatarja se strinja 45,8 odstotka sodelujočih v anketi, dobrih 42 odstotkov pa ne. Tudi v tem primeru so med podporniki zlasti volilci strank koalicije ustavnega loka, še najmanj težav imajo z Damijanom volilci SD. Z naraščanjem števila okuženih z novim koronavirusom vlada zaostruje ukrepe za preprečevanje bolezni covid-19. V anketi nas je zanimalo, katerim omejitvenim ukrepom je naklonjena slovenska javnost. Iz odgovorov lahko izluščimo, da je najbolj sprejemljiv ukrep obvezna uporaba zaščitnih mask na vseh javnih prostorih, saj ta ukrep podpirajo kar tri četrtine anketirancev. Javnosti so večinsko blizu še prepoved obiskov v bolnišnicah in domovih za starejše, omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih, tudi prepoved vseh javnih prireditev bi naletela na odobravajoč odziv. Z ostalimi omejitvami pa bi javnost že imela težave.

Pridobivali na desnici Meritev priljubljenosti slovenskih politikov že nekaj mesecev zapored ne prinaša večjih sprememb na vrhu razpredelnice. Osem politikov, ki bi jih lahko zvečine umestili na desnico, je ocenjenih bolje, dvanajsterica, med katero je več politikov z levice in sredine, pa slabše kot minuli mesec. Predsednik republike Borut Pahor ostaja na čelu razpredelnice; dosegel je bistveno višjo oceno kot prejšnji mesec. Minister za zdravje Tomaž Gantar, ki je v razmerah širjenja novega koronavirusa eden bolj obremenjenih ministrov, je kljub slabši oceni kot septembra obdržal drugo pozicijo. Tudi tretje uvrščena evropska poslanka Ljudmila Novak (NSi) je ocenjena za spoznanje slabše, kar velja tudi za socialdemokratko Tanjo Fajon, ki je pred dobrim tednom na digitalnem kongresu stranke dobila polni mandat za vodenje SD. Predsednik LMŠ Marjan Šarec ostaja na petem mestu, čeprav je nekoliko poslabšal septembrsko oceno, pred Matejem Toninom. Prvaku NSi je priljubljenost za malenkost porasla in je prehitel evropskega poslanca iz vrst SD Milana Brgleza in evropskega komisarja Janeza Lenarčiča. Poslanec Dejan Židan (SD) je padel za dve mesti in je deseti, za ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. V spodnjem delu razpredelnice je nekoliko več premikov. Predsednik SDS Janez Janša je v primerjavi s septembrom pridobil pet mest in se je uvrstil na zanj odlično 11. mesto. Sledi mu predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki je pridobil kar sedem mest. Koordinator Levice Luka Mesec je padel za tri mesta (pristal je na štirinajstem), še bolj pa se je pogreznil vodja poslancev NSi Jožef Horvat, ki je nazadoval za pet mest in je sedemnajsti. Novo uvrščena Branko Grims in Zdravko Počivalšek nista dobro izkoristila priložnosti, saj zapuščata družbo najbolj priljubljenih. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Aleš Hojs in Eva Irgl, ki so ju anketiranci največkrat predlagali. zp