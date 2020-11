V dvorani Podmežakla se je tekma razvnela v drugi tretjini, ko so gostitelji z golom Timoteja Kočarja povedli, Frederik Rassmusen v 27. in Renards Karkis v 33. minuti pa sta ob igralcu več na ledu poskrbela za preobrat. Med 33. in 37. minuto pa so se popolnoma razigrali železarji in z dvema goloma Blaža Tomaševića in Mirka Đumića vnovič prevzeli pobudo.

Ko je Jaka Sodja v 41. minuti povišal na 5:2, je bil zmagovalec znan. Karkis je sicer še znižal zaostanek, v zadnji minuti pa so gostje priložnost za izenačenje iskali z menjavo vratarja s šestim igralcem v polju. A tvegana poteza se jim ni obrestovala, saj je Žan Jezovšek dosegel še šesti gol za Gorenjce in postavil piko na i.

Prihodnjo soboto Jeseničane čaka gostovanje v Kitzbühlu.