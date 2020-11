Avstrijec, tretji igralec sveta in zmagovalec letošnjega US Opna, se bo v finalu v nedeljo ob 19. uri pomeril z zmagovalcem dvoboja med Špancem Rafaelom Nadalom in Rusom Danilom Medvedjevom, ki je na sporedu danes ob 21.00.

Thiem je v Londonu vzel še tretji veliki skalp. V skupinskem delu je premagal drugega igralca na svetu Rafaela Nadala ter branilca naslova Grka Stefanosa Cicipasa.

To bo njegov drugi zaporedni finale v Londonu - Cicipas ga je lani premagal 6:2, 7:6 - in priložnost za prvi naslov na Nitto ATP Finals.

Đoković, ki je v drugem nizu rešil štiri zaključne žogice, v podaljšani igri tretjega pa zapravil prednost 4:0, bo sezono šestič v karieri končal na prvem mestu lestvice ATP, izgubil pa je možnost za šesti naslov v Londonu, s katerim bi se izenačil z rekorderjem Rogerjem Federerjem.

V konkurenci dvojic sta prva finalista Nizozemec Wesley Koolhof in Hrvat Nikola Mektić. Finalu se bosta pomerila z zmagovalcema Rajeev Ram/Joe Salisbury - Jurgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin.

Drugi polfinale bo nadvse zanimiv, saj bo odločal o prvem mestu na lestvici ATP ob koncu sezone. Če zmagata Američan Rajeev Ram in Britanec Joe Salisbury, bosta ona dva zasedla prvo mesto, v primeru poraza pa bosta prva Hrvat Mate Pavić in Brazilec Bruno Soares.