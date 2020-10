Rafael Nadal je v sklepnem dvoboju OP Francije v tenisu s 6:0, 6:2, 7:5 pometel z Novakom Đokovićem ter še trinajstič (četrtič zapored) osvojil Roland Garros. Ob uspehih Španca v zadnjih letih večkrat imenovanega Nadal Garros. V trinajstem finalu je ostal nepremagan. Na pariškem pesku je včeraj dosegel 100. zmago, doživel je le dva poraza. S skupno dvajsetim osvojenim turnirjem velike četverice se je na prvem mestu večne lestvice izenačil z Rogerjem Federerjem. Letošnja pot Španca do nove lovorike je bila vsaj pred začetkom turnirja nepredvidljiva, saj so bile razmere v Parizu povsem drugačne kot v preteklosti. Temperature so bile precej nižje, žogica se ni odbijala tako visoko, zaradi pandemije koronavirusa je bilo število gledalcev omejeno. Izkazalo se je povsem drugače, saj je Rafael Nadal četrtič v karieri osvojil turnir brez izgubljenega niza.

Tudi taktika na strani Nadala Številke 34-letnega Nadala v Parizu so neverjetne, bržčas edinstvene za vse čase. Postavlja pa se vprašanje, koliko zmag lahko Nadal še osvoji v Parizu glede na to, da je v zmagovitem govoru dejal, da se želi vsaj še dve leti enakovredno meriti z Novakom Đokovićem. Srb je včeraj izgubil šele prvi letošnji dvoboj, potem ko je bil na OP ZDA diskvalificiran zaradi nešportnega dejanja. Prvi igralec sveta je poraz sprejel športno ter se poklonil pariškemu kralju. »Res je, nisem imel svojega dne. Storil sem preveč napak. Poraza se ne sramujem, saj me je premagal precej boljši tekmec,« je priznal Novak Đoković, zmagovalec 17 turnirjev za grand slam. Nadal je bil v finalu boljši v vseh prvinah. Navdušil je predvsem z dejstvom, da je imel pripravljeno boljšo taktiko. Menjaval je ritem, Đokoviću večkrat odigral višjo in prazno žogo na backhand, zaradi katere je bil lahko na Đokovićeve skrajšane udarce hitreje pri žogici. O superiornosti Nadala govori podatek, da je Španec v prvih dveh nizih naredil zgolj šest neizsiljenih napak. »Vsaka zmaga mi pomeni nekaj več, težko povem, kaj. Sanje sem izpolnil že davno. Igrišče Philippa Chatrierja je najpomembnejše v mojem življenju. Verjamem, da bodo na naslednji izvedbi turnirja junija prihodnje leto tribune znova polne. Hvala vsem, ki ste v težkih časih organizirali turnir,« je prvič v karieri po zmagi z masko na obrazu (upa, da zadnjič) povedal Rafael Nadal.

Pri ženskah Poland Garros Poljaki so po senzacionalni zmagi Ige Swiatek v ženski konkurenci v Parizu znameniti Roland Garros poimenovali kar v Poland Garros. Pravzaprav je bila napoved zmage poljske najstnice senzacionalna le pred začetkom OP Francije, ko pa je v osmini finala Romunki Simoni Halep prepustila le tri igre, se je znašla v najožjem krogu favoritinj za zmago. Devetnajstletna teniška igralka je v finalu proti Sofii Kenin, zmagovalki letošnjega OP Avstralije, dokazala, da se ne boji izziva, ter se po zmagi s 6:4, 6:1 veselila največjega uspeha v svoji karieri. Bila je prava sobotna športna junakinja, ki so ji nemudoma čestitali vplivni ljudje iz sveta športa in politike, med katerimi naj omenimo poljskega predsednika Andrzeja Dudo ter teniške igralce Rogerja Federerja, Novaka Đokovića in Rafaela Nadala. Zanimivo je, da Iga Swiatek pred največjim uspehom kariere v članski konkurenci ni osvojila nobenega turnirja višjega ranga. Nazadnje je pred dvema letoma zmagala v mladinski konkurenci v Wimbledonu. »Zato mi oprostite, ker nisem dobra govorka. V življenju nisem imela veliko priložnosti, da bi dobila besedo kot zmagovalka,« je med drugim v zmagovitem govoru povedala Iga Swiatek, ki je šele sedmič v karieri nastopila na turnirju velike četverice, za zmago v Parizu pa je prejela ček v višini 1,65 milijona evrov. Ni dvoma, da bo postala boljša govorka. Vrhunska igralka je že, na svetovni lestvici pa bo s 53. mesta napredovala na šestnajstega. Letos je bila Iga Swiatek v Parizu preprosto najboljša, na zmagoviti poti ni izgubila niti enega niza, navduševala pa je tako z igro kot psihološko pripravljenostjo. »Nimam si česa očitati. Iga je bila preprosto boljša od mene, na celotnem turnirju pa daleč najboljša. S sezono sem zelo zadovoljna, saj si konec lanskega leta nisem predstavljala, da bom zmagala v Melbournu in bila finalistka v Parizu,« je poraz v finalu z dvignjeno glavo sprejela Sofia Kenin. Iga Swiatek izhaja iz športne družine. Njen oče Tomasz je leta 1988 kot veslač tekmoval na olimpijskih igrah v Seulu. Oče je tako Igo kot njeno sestro Agato spodbujal, naj vztrajata v tenisu, čeprav je bila njegova prva ljubezen plavanje. Zmagovalka letošnjega Rolanda Garrosa je sicer rokerica, pred dvoboji pa posluša glasbo skupine Guns N'Roses. »Tenis do lani Igi ni pomenil vsega na svetu. Ob treningih se je posvečala izobrazbi, izpite je delala v rednih rokih. Trenirala je ob sedmih zjutraj, da je lahko kasneje poslušala predavanja,« opisuje poljsko junakinjo njen trener Piotr Sierzputowski.