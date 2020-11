Digitalizacija je v času širjenja covid-19 doživela neverjeten razcvet. Digitalne tehnologije in orodja so se v teh mesecih izkazali kot ključni za olajšanje poslovanja, prodaje, dobavnih verig, proizvodno avtomatizacijo... Ne le v gospodarstvu, tudi v celotni družbi je digitalizacija prispevala k okrepitvi medsebojne komunikacije, so se strinjali udeleženci današnje virtualne konference GoDigital2020, ki jo je organiziralo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS v sodelovanju z IKT horizontalno mrežo in Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije.

»Že v preteklosti smo vedno govorili, kako je tehnologija, digitalizacija nekaj, kar spreminja poslovno okolje, kar omogoča nove poslovne modele, višjo produktivnost, večjo odpornost, večjo konkurenčnost, v kar smo se lahko v teh mesecih še kako prepričali,« je povedala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Čeprav nam virus jemlje medsebojno povezavo, pa je, kot je dejala, prav tehnologija tista, ki jo ponovno vzpostavlja, čeprav na drugačen način.

Veliki izzivi in nove priložnosti

Številni koraki v smeri večje digitalizacije so bili narejeni, vendar pa so pred nami še veliki izzivi in nove priložnosti, ki od nas terjajo nova digitalna znanja in veščine. Zato je dejstvo, da morajo biti naložbe v digitalne tehnologije eden od stebrov na poti do ponovnega gospodarskega zagona. Nekatere države in podjetja so krizo že dobro izkoristila, nekatere ne. Zato je po prepričanju Nenada Šutanovca, direktorja Združenja za informatiko (ZIT) in telekomunikacije pri GZS, pravi trenutek, da »pogledamo, kako naprej in se vprašamo ali smo lahko med tistimi, ki bomo krizo izkoristili za gospodarski pospešek. Ključni element je obuditi potrebo po spremembah ter prenesti to zavest na vse ravni organizacij,« je prepričan Šutanovec.

»V ZIT in GZS verjamemo, da je še posebej digitalizacija priložnost za Slovenijo in njeno gospodarstvo, da v prihodnjih letih lahko še pospeši svoj razvoj, produktivnost in konkurenčnost. Ni potrebno, da svoja IKT podjetja primerjamo z ZDA ali Kitajsko, lahko pa najdemo svoje mesto na globalnem trgu tudi na področju, kjer smo lahko ne samo dobavitelj v različnih panogah, temveč tudi pomemben razvojni partner,« je povedal Igor Zorko, predsednik UO ZIT in podpredsednik GZS.