Počivalškova biblija gospodarskega in družbenega preporoda Slovenije

Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti predvideva konkretne ukrepe na 18 različnih področjih, od sprememb v političnem in pravnem sistemu prek infrastrukture, zdravstva in pokojninskega sistema do raziskovalne in izobraževalne sfere. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek ga označuje za »biblijo gospodarskega in družbenega preporoda Slovenije«.