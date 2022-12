S težavami pri digitalni preobrazbi poslovanja podjetja se je srečalo 58 odstotkov podjetij z desetimi ali več zaposlenimi in samozaposlenimi (lani 60 odstotkov). Med njimi je bilo 56 odstotkov majhnih, 67 odstotkov srednje velikih in 79 odstotkov velikih podjetij.

36 odstotkov se jih je soočalo s pomanjkanjem ustreznega kadra ali znanja (34 odstotkov majhnih, 45 odstotkov srednje velikih in 55 odstotkov velikih podjetij) in 31 odstotkov s pomanjkanjem finančnih sredstev (31 odstotkov majhnih, 32 odstotkov srednje velikih in 36 odstotkov velikih podjetij). 26 odstotkov podjetij pri digitalni preobrazbi ni imelo težav, 43 odstotkov pa jih je menilo, da ta ni bistvena za uspešno poslovanje (46 odstotkov v 2021).

Izdelano in od vodstva potrjeno digitalno strategijo za preoblikovanje poslovanja podjetja ima 20 odstotkov podjetij, kar so tri odstotne točke več kot lani. Med njimi je 17 odstotkov majhnih, 30 odstotkov srednje velikih in 56 odstotkov velikih. 29 odstotkov podjetij je lani nudilo zaposlenim in samozaposlenim kakršno koli izobraževanje za izpopolnitev ali pridobitev veščin oziroma znanj za uporabo računalnikov in računalniških programov (26 odstotkov v letu 2019).

Strokovnjake za informacijsko-komunikacijske tehnologije zaposluje 21 odstotkov podjetij. Lani jih je zaposlilo ali poskušalo zaposliti devet odstotkov podjetij. Od teh se jih je 78 odstotkov srečalo s težavo pri zaposlovanju, pri čemer je bila najpogostejša to, da se je prijavilo premalo kandidatov.

Od podjetij, ki so lani zaposlila ali poskušala zaposliti nove sodelavce, jih je 42 odstotkov v razpisu za prosto delovno mesto med zahtevami navedlo tudi obvladovanje digitalnih veščin in znanj. 47 odstotkov podjetij z desetimi ali več zaposlenimi in samozaposlenimi ima v sistemizaciji delovnih mest v podjetju določeno, katere digitalne veščine oziroma znanja so potrebna za opravljanje dela.