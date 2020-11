Predvsem bosta pomembni tekmi v ligi narodov, v kateri Slovenija v ligi C in skupini 3 po štirih tekmah brez prejetega zadetka vodi z desetimi točkami, sledi Grčija z osmimi, praktično odpisana pa sta Kosovo in Moldavija z dvema oziroma eno točko. V ligo B bo po koncu napredoval zmagovalec skupine, zadnjeuvrščeni pa bo igral dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi C.

»Položaj, v katerem smo, je treba nadgraditi. Lepa priložnost za to so te novembrske tekme. Že prva prijateljska proti Azerbajdžanu ima pomen, kako narediti korak naprej, kar si seveda vsi želimo,« je uvodoma prek videokonference sporočil Kek, ki je poudaril, da bi bilo po eni strani butasto, da ne izkoristijo priložnosti, ki so si jo priigrali, po drugi strani pa je povsem napačno razmišljanje, da so že kaj naredili.

Vsaj glede na izkušnje in imena bo v tem ciklu malce lažje. »Na seznamu so trije povratniki, Miha Zajc, Iličić in Tim Matavž. Prepričan sem, da lahko še dvignejo kakovost igre. Moramo pa razmišljati tudi o tem, kako nadomestiti Jako Bijola, ki na tekmi s Kosovom ne more igrati zaradi kartonov,« je pojasnil selektor in dodal, da je zdravstveno stanje v reprezentanci dobro, da pa imajo v ozadju pripravljene igralce, ki lahko vskočijo v vsakem trenutku.

Po osebnih težavah je Iličić že oblekel klubski dres, zdaj bo znova tudi reprezentančnega. »Prišli smo do tega, da smo v položaju, ki smo si ga vsi želeli. Z Iličićem sva se slišala, njegov odziv je bil le še potrditev tega, kar že vem dlje časa. Reprezentanca mu veliko pomeni. Upam, da bo predvsem na igrišču, kjer je dokazana kakovost, pomagal k boljši igri. To, da ima veliko minutažo v klubu, samo dokazuje, koliko mu zaupajo,« je o vrnitvi izkušenega člana Atalante povedal Kek.

Iličić, Zajc, Matavž in še kdo bodo dodana vrednost v napadalnem delu, kjer se je oktobra izkazal Haris Vučkić, nase je opozoril tudi Sandi Lovrić. Sladke skrbi? »Če bom imel težavo, koga dati v napad, potem bom najbolj zadovoljen. Oktobra smo pokazali, da ko deluje ekipa, delujejo tudi posamezniki. Slovenija ne more biti odvisna od enega igralca, vedno je bila najboljša, ko je bila kolektiv,« je povedal selektor.

»Čakajo nas tri tekme, igralci imajo nor ritem v klubih, tako da potrebujemo širok kader, ki lahko v vsakem trenutku zagotovi kakovost igre in ritem. Namreč, ko smo dobri v hitrih prehodih, potem smo že prepoznavni, ko pa spustimo ritem, nastanejo težave,« je dodal in potrdil, da kljub Bijolovi odsotnosti ne bo drastičnih sprememb. Ne nazadnje se v ekipo po težavah s covidom-19 vrača tudi Nino Kouter.

Slovenci bodo tekmo z Azerbajdžanom igrali 11. novembra, s Kosovom 15. novembra, v Grčiji pa bodo gostovali 18. novembra. Vse tekme bodo ob 20.45.

Slovenija se z Azerbajdžanom še ni merila, s Kosovom je igrala oktobra in zmagala z 1:0, z Grčijo pa je igrala šestkrat in ima z njo tri poraze in tri remije, enega tudi v tej ligi narodov na prvi medsebojni tekmi (0:0).

Grčija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 54., Slovenija je 62., Azerbajdžan 114., Kosovo pa 117.