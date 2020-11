Črno-beli zasloni, na diskih največjih ustanov je bilo manj prostora, kot ga je danes na USB-ključu, oblak pa je bil fenomen, povezan z vremenom. Tako se spominja direktorica podjetja List Mirjam Kerpan Izak zdaj že skoraj davnih časov izpred tridesetih let, ko so se začeli ukvarjati z informacijsko tehnologijo. Dandanes je podjetje s 16 zaposlenimi vodilno na področju zdravstvene informatike pri nas in že leta vpeto v projekt Zlata nit, lani so bili med finalisti izbora najboljšega zaposlovalca v kategoriji malih podjetij.

Dobro vprašanje. Ne vem, ali se da vse popisati, manj je namreč stvari, ki so ostale enake. Ko smo začeli, so bili zasloni črno-beli, miš je bila samo žival, na diskih največjih ustanov je bilo manj prostora, kot ga je zdaj na USB-ključku, o spletu se je začelo ravno šušljati, oblak pa je bil le fenomen, povezan z vremenom.

Na začetku je bil dosežek že, da smo v omrežje povezali večje zdravstvene ustanove, oddaljene lokacije so imele lastne baze, podatke smo si izmenjevali prek disket in kasneje ZIP-enot, ki so hitro utonile v pozabo. Ko se je pojavil internet, so bile povezave počasne, nezanesljive in zelo drage.

Menim, da je ravno to največji preskok – sodobna dostopnost in povezanost podatkov, aparatur, oddaljenih lokacij, gostovanja v oblaku in s tem pridobljena ogromna količina prostora.

Že kar nekaj časa je bil naš glavni izziv predstaviti novo generacijo Hipokrata, ki bi sledila modernim smernicam tehnologije, uporabnikom pa ponudila boljšo uporabniško izkušnjo in pravo dodano vrednost. V praksi to pomeni sledenje procesu dela v ambulanti, zmanjšanje številka klikov, poenostavitev administrativnih opravil, zdravnikov pogled – vse na enem mestu. Enostaven prikaz raznih obvestil, opozorila, nastavitve po meri in druge funkcionalnosti krepko zmanjšujejo čas, potreben za razne aktivnosti ob računalniku. Epidemija je malo ustavila naše načrte, a smo ravno v začetku oktobra sklenili, da bomo program Hipokrat EZZ vseeno ponudili izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Odziv je bil nad pričakovanji, sodelavci so trenutno polno zaposleni s šolanjem in nameščanjem nove različice.

Stresnih situacij je veliko, zgodi se nam, da za isto funkcionalnost dobimo od ene stranke pohvalo, druga pa nam napiše: »Kaj ste to zdaj spet kar nekaj dodali.«

Veliko stresa je povezanega tudi z nepoznavanjem pravil, ki jih za področje zdravstvene informatike določajo ZZZS, MZ, NIJZ in drugi zakonodajalci. Veliko uporabnikov zelo površno prebere navodila ali vnaša podatke, potem pa smo mi tisti, ki moramo reševati napake – takoj, danes, nujno…

To ravno ne, občasno pa krivijo program zaradi zmede pri čakalnih vrstah. E-naročanje je kompleksna rešitev, ki je vezana na več dejavnikov. Včasih ni lahko najti enostavnega odgovora, kaj je prav in kaj narobe, vendar se procesi stalno izboljšujejo.

Zaposleni so v resnici naš kapital. V IT-podjetju so zaposleni tisti, ki prinesejo podjetju dodano vrednost. Ves čas nadgrajujemo kompetence in znanje ter pripadnost podjetju. Ob tem si pomagamo z osnovnimi vrednotami, ki smo jih zapisali v naši politiki kakovosti: pošteno in odgovorno poslovanje, zadovoljstvo uporabnikov in drugih poslovnih partnerjev, zadovoljstvo zaposlenih, dolgoročni partnerski odnos s strankami ter skrb za okolje in družbena odgovornost.

Za nas delo od doma ni prevelik izziv. Vsi zaposleni imamo doma ustrezno infrastrukturo, z delovnim okoljem v službi smo povezani prek varne povezave. V času prve karantene spomladi in tudi zdaj, nas večina dela od doma, posamezniki pa so v podjetju. Pri tem malo »kolobarimo«, vse skupaj pa koordinirata vodji služb. Komunikacija poteka prek digitalnih orodij, kot je MS Teams, seveda pa včasih vzamemo v roke tudi telefon. Nadzor temelji na zaupanju in odgovornosti posameznika, da ve, kakšne so njegove obveznosti.

Da in ne. Če bi bili večje podjetje in bi imeli možnost nekega posebnega oddelka samo za raziskovanje, potem bi bil večji poudarek tudi na takih kadrih. Seveda tudi zdaj iščemo take, ki imajo kaj inovativne žilice, je pa res, da so zaradi narave dela pri nas v ospredju druge lastnosti. Iščemo posameznike z visoko stopnjo odgovornosti, ki radi delajo v skupini, so vedoželjni in so se pripravljeni učiti. Zdravstvena informatika zahteva tudi ogromno vsebinskega znanja in je zato pomembno, da so se posamezniki pripravljeni naučiti tudi znanja s komplementarnih področij. Za podporo strankam so ključne komunikacijske veščine.

Roki so izziv za večino informacijskih podjetij. Pri našem delu gre za kombinacijo novih načrtovanih modulov, dopolnitve obstoječih in »padalskih« nalog, ki vse načrte obrnejo na glavo. Včasih IT-jevci nismo dovolj pozorni na razliko med tem, koliko časa je potrebnega za razvoj nekega projekta in kdaj bomo ta čas imeli.

Do zamud nikoli ne pride samo zaradi enega razloga, saj je vedno upoštevana neka rezerva, ampak če že pride do zamude, jo je treba vnaprej napovedati, da se tudi uporabnik lahko na to pripravi. Vsako zamudo pa je treba čim prej izničiti, da ne povzroči plazu. Za zaposlene je to kar izziv; da se ne počutijo ogrožene, je treba ves čas graditi kulturo, da so stvari narejene pravočasno. Tudi mi še nismo čisto na cilju.