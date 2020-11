Vodja dunajske policije Gerhard Pürstl je že v torek zatrdil, da ni nobenih dokazov, da naj bi imel napadalec Kujtim F. pomočnika. Ugiba se predvsem o vozniku. Enako so danes zatrdili tudi na notranjem ministrstvu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Vendar pa preiskovalcem še ni uspelo pojasniti niti, kako je napadalec prišel v središče Dunaja. Preiskava o tem še poteka, je za APA poudaril tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Harald Sörös.

Zaenkrat so sicer že izključili možnost, da je 20-letni terorist albanskih korenin iz svojega stanovanja v središče mesta prišel s podzemno železnico. Manj verjetna je tudi možnost, da je uporabil druga sredstva javnega prevoza, ki so video nadzorovana. Prav tako so izključili možnost, da je šel na kraj napada peš ali s kolesom.

Ostaja tako le možnost, da je imel pomočnika, ki ga je tja pripeljal, ali pa da je uporabil taksi oziroma drugo podobno storitev, navaja APA.

Policija tudi nima nobenih novih spoznanj iz številnih videoposnetkov, ki bi lahko bili povezani z napadom. Med drugim je že na večer napada na dan prišel posnetek moškega v avtomobilu, ki ima med nogama jurišno puško, očitno kalašnikovko. Kot je pojasnil Sörös, tudi ta videoposnetek še preverjajo.

Še vedno ni jasno, ali je ta posnetek povezan z napadom in ali je bil sploh posnet na Dunaju oz. v Avstriji. Podobno preiskava poteka tudi glede drugih posnetkov, je še zatrdil Sörös z avstrijskega notranjega ministrstva.