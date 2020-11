Pürstl je na novinarski konferenci pojasnil, da ga je vodja deželnega urada Erich Zwettler zaprosil za suspenz, saj ne želi ovirati ustrezne preiskave in pojasnitve dogodkov, ki so povezani z napadom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Načelnik dunajske policije je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi priznal, da so bile v preteklosti storjene napake pri izdelavi ocene tveganja za kasnejšega napadalca, ki je bil po predhodni obsodbi, povezani s terorizmom, pogojno na prostosti.

Ob tem je pojasnil, da so avstrijski obveščevalci julija letos opazovali srečanje med nemškimi skrajneži in ponedeljkovim napadalcem na Dunaju. Da naj nadzorujejo srečanje, so avstrijske kolege zaprosile nemške oblasti.

Avstrijsko notranje ministrstvo je po ponedeljkovem napadu tudi potrdilo, da so njegovi agenti tedne pred napadom vedeli, da je napadalec julija letos poskušal kupiti strelivo na Slovaškem.

Avstrijski notranji minister Karl Nehammer je v odzivu danes po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejal, da gre za "očitne in nedopustne napake". Dodal je, da je odredil preverbo vseh ocen tveganja. Na vprašanje o njegovi politični odgovornosti za napake je minister odgovoril, da svojo odgovornost vidi v tem, da ukrepa, ko izve za nepravilnosti.

Dunaj je v ponedeljek zvečer pretresel teroristični napad, ki ga je izvedel pristaš skrajne skupine Islamska država. Napad je zahteval štiri smrtne žrtve in 20 ranjenih.

20-letni napadalec, ki so ga policisti ustrelili, je bil po navedbah preiskovalcev del skrajne islamske mreže, ki sega izven meja Avstrije. V povezavi z napadom so doslej izvedli številne aretacije v Avstriji, Švici in Nemčiji. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država.