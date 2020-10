Morilka naj bi bila stara 31 let in naj bi prihajala iz Nepala. Hčerke so bile stare osem mesecev, tri leta in najstarejša osem let. Po umoru - hčerke naj bi zadušila - je mati skušala narediti samomor, a ji to ni uspelo. Nato je okoli 5.30 zjutraj sama poklicala policijo, piše na svoji spletni strani časnik Kronen Zeitung.

Za življenje najstarejše hčerke naj bi se zdravniki po prihodu na kraj zločina še borili, a so po približno eni uri bitko izgubili. Svojce policija še išče, še poroča časnik in dodaja, da naj bi oče ubitih deklic sicer živel na Dunaju, a ne skupaj z njimi.