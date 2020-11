Čeprav je bilo včeraj potrjenih kar 2217 okužb z novim koronavirusom, vladni govorec Jelko Kacin miri, da gre za posledico ponovne spremembe metodologije testiranja. Ministrstvo za zdravje je namreč konec tedna priporočilo, da se zopet prične testirati vse družinske člane okuženih, ki so bili skupaj v karanteni. Tako je bilo včeraj s 7515 zopet zelo veliko testov in tudi odstotek okužb je bil z 29,5 odstotka visok, se pa dejansko stanje ni poslabšalo. Kacin zagotavlja, da se reprodukcijsko število še naprej umirja. Je pa včeraj umrlo 40 bolnikov s covidom-19, kar je nov rekord. Hkrati vladni govorec pričakuje, da bo jutri štafeto najbolj okužene regije od Gorenjske prevzelo Pomurje. Tam že presegajo 1500 okužb na sto tisoč prebivalcev, medtem ko je na Gorenjskem z 2000 že padla pod 1600.

Ker je drugi val epidemije podaljšal okrevanje gospodarstva v sredino leta 2021, je potrebna nova pomoč podjetjem, ta pa mora biti zaradi ciljana na najbolj prizadete sektorje, kot so turizem, gostinstvo, transport ... Hkrati je vlada v PKP6 sprejela ukrepe, ki se nanašajo na finančni sistem. Možnost poroštva se poveča s sedanjih 10 odstotkov prihodkov na 25 odstotkov oziroma dvakratni znesek stroškov dela. Odpravljajo se tudi nekatere administrativne ovire, kot je obvezni pobot. Vlada s PKP6 podaljšuje tudi odlog plačila kreditov do 31. 1. 2021, z možnostjo podaljšanja do 6 mesecev.

Minister za finance Andrej Šircelj pravi, da je šesti protikoronski projekt (PKP6) nujen, ker se poleg zdravstvenega področja povečuje tveganje tudi na gospodarskem, finančnem in socialnem področju. »Zato je nujno sprejeti dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest v podjetjih in da lahko podjetja, ki lahko delajo, delajo. Tista, ki ne morejo delati, pa preživijo epidemijo in lahko ponovno pričnejo delati, ko bo to mogoče,« je pojasnil finančni minister ter dodal: »Ukrepi v prvih paketih so učinkoviti. Na to kaže tudi podatek o brezposelnosti. Maja 2020 je bilo 90.415 brezposelnih, oktobra 83.654. Res pa je, da veliko ljudi ne dela. Tem so omogočeni dohodki, ki jih plačuje proračun oziroma država. Učinkovitost gospodarskih ukrepov potrjujejo tudi bonitetne ocene in napovedi Evropske komisije. Slednja Sloveniji namenja ugodnejše napovedi kot za povprečje držav EU. Ker Slovenija ohranja zaupanje na finančnih trgih, se lahko država zadolžuje po relativno ugodnih obrestnih merah.«

Podjetjem bodo delno krili fiksne stroške

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je pojasnil, da so v PKP6 uvedli tudi ukrepe za delno vračilo fiksnih stroškov obratovanja podjetij. S tem bodo med drugim pokrili tudi stroške najemnin poslovnih prostorov. »Podjetja bodo sredstva lahko prejela od 1. oktobra 2020 do konca tekočega leta. Torej za 3 mesece,« je povedal gospodarski minister. »Upravičene so pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred 1. septembrom 2020 in imajo vsaj enega zaposlenega, ter samozaposleni in družinski poslovodje. Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki padli za vsaj 40 odstotkov. Znesek pomoči se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019.«

Fiksni stroški so ocenjeni na 10 odstotkov prihodkov od prodaje. To mesečno nanese na nekaj manj kot odstotek letnih prihodkov. Podjetja, ki bodo ocenila, da jim bo prihodek padel med 40 in 70 odstotki, bodo prejela mesečno pomoč v višini 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Podjetja, ki jim bo promet padel za več kot 70 odstotkov, bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Pomoč lahko znaša največ tisoč evrov na zaposlenega na mesec. Najvišji znesek, ki ga lahko prejme podjetje, je dodatno omejen na 3 milijone evrov oziroma do 800 tisoč evrov za podjetja, ki so ustanovljena po 1. oktobru 2019. Upravičenci bodo Fursu morali posredovati izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta, 20. v naslednjem mesecu pa bodo prejeli izplačilo.

Podjetja v težavah bodo lahko vlogo za moratorij kreditov pri ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo po novem oddali najkasneje 12 mesecev po preklicu epidemije. Kreditojemalci bodo lahko moratorij na javni sklad posredovali najkasneje do 30. 6. 2021. Počivalšek je še povedal, da s PKP6 uvajajo zakonsko podlago za virtualno izvajanje sej in skupščin podjetij s pomočjo elektronskih sredstev.

Na vprašanje o poteku dogovarjanja glede dviga minimalne plače je Počivalšek odgovoril: »Državne pomoči so ohranila delovna mesta, vendar številna podjetja so na robu. Vedno iščemo ravnotežje. Držimo se ukrepov in poleg razbremenitve zdravstvenih delavcev omogočimo tudi preživetje gospodarstva. V vsakem primeru je zdravje na prvem mestu, moramo pa gledati obe strani.«