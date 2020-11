Na dan pripravijo in dostavijo 140 toplih obrokov

Na račun dobre organizacije vseh vpletenih ter ob pomoči civilne zaščite in prostovoljcev je včeraj 140 učencev in dijakov kamniške občine za kosilo prejelo mesne kroglice s pire krompirjem in solato. Na šoli, ki skrbi za tople obroke, pa že iščejo možnost, kako s toplim kosilom razbremeniti tudi starše otrok, ki jim subvencionirano kosilo ne pripada.