Novinarska konferenca je minila povsem v znamenju ameriških volitev in dejstva, da predsednik Donald Trump ne priznava poraza, čeprav čestitke demokratu Josephu Bidnu za volilno zmago prihajajo iz vsega sveta. Mednarodni opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) in Organizacije ameriških držav (OAS) so potrdili, da so bile volitve poštene in brez prevar, o katerih govori Trump. Na vprašanje o tranziciji, ki jo Trump blokira, je Pompeo odgovoril, da je State Department pripravljen na tranzicijo v Trumpovo vlado, nato pa dodal, da svet opazuje, kaj se dogaja, in da bodo prešteli vse glasove, izbrali elektorje. Po njegovih besedah obstaja proces, ki ga določa ustava in skozi katerega bodo šli.

Nato je namignil, da morda res sprejema izid volitev, ko je dodal, da lahko svet zaupa, da bo tranzicija, ki je potrebna za delovanje State Departmenta, uspešna s predsednikom, ki bo 20. januarja 2021 na položaju. Dejal je, da pozna te zadeve, ker je bil "na drugi strani" tranzicije. Pompeo je bil član Trumpove tranzicijske ekipe po volitvah leta 2016. Na vprašanje, ali potem, če proces ni končan, tuji voditelji ne bi smeli klicati Bidna, Pompeo ni odgovoril.

Nekoliko pa se je razburil ob vprašanju, kakšno sporočilo pošilja svetu Trumpovo zavračanje priznanja poraza glede na to, da ZDA pogosto vzpodbujajo poštene in svobodne volitve na tujem ter poražence, naj se s tem sprijaznijo.

Pompeo je odgovoril, da je vprašanje smešno, tisti, ki ga je zastavil, pa to ve in zato ga je zastavil. Nato je skušal razložiti, da pogosto pride do situacij, ko ni vse jasno in je potrebno odkriti dejstvo, ali volilni izid res odseva voljo ljudstva in je potrebno prešteti vse glasove. K preštevanju vseh glasovnic sicer vztrajno skozi proces volitev pozivajo demokrati. Trump in njegovi privrženci so zahtevali konec štetja glasovnic, ko je začela njegova uvodna prednost v ključnih državah kopneti. Ko pa se je obrnilo in so televizije Bidna razglasile za zmagovalca, pa so začeli zahtevati, naj se preštejejo vsi glasovi.