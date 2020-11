Donald Trump je demokrate le nekaj ur po zaprtju volišč obtožil prevare z glasovnicami. Tvitnil je, da so volitve ukradene in iz Bele hiše nato predčasno razglasil svojo zmago. In če je bilo na dan volitev v torek v spletnem brlogu, kjer zimujejo privrženci krilatice »Naredite Ameriko znova veliko«, še relativno tiho in zadržano, so se Trumpove besede dan pozneje že prelile v pravcati val. Ameriška skrajna desnica in konservativci so mobilizirali ključnika #VoterFraud in #StealTheVote, s čimer so na facebooku v zgolj nekaj urah poskrbeli za več kot 300.000 odzivov. Twitter ni zaostajal, predsednik je vklopil velike črke. Med drugim je v kasneje izbrisanem tvitu njegova administracija objavila potvorjeno naslovnico Washington Timesa, ki naj bi leta 2000 za predsednika napačno proglasila Ala Gorea. Izmišljena poročila o volilnih prevarah so povzemali številni desni mediji, tudi v Sloveniji.

Trump poraza za zdaj ni priznal, čeravno so toliko spodobnosti zmogli vsi poraženci od leta 1896 in mu je po poročanju ameriških medijev to sedaj namignil tudi zet Jared Kushner . Da so bile volitve »pravične« in da je izid »povsem jasen«, je sporočil tudi nekdanji predsednik George W. Bush , na twitterju pa mu ob strani vseeno še naprej stoji prva dama Melania Trump , ki pravi, da »Američani zaslužijo poštene volitve. Vsak veljavni – ne neveljavni – glas bi moral šteti. Našo demokracijo moramo zaščititi s popolno preglednostjo.« Trumpov odvetnik, nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani medtem za Fox News zatrjuje: »Obstajajo trdni dokazi, da so bile volitve ukradene v vsaj treh ali štirih, če ne celo 10 zveznih državah.« Zaenkrat teh neizpodbitnih dokazov sicer ni, zaradi česar številni strokovnjaki opozarjajo, da je le malo možnosti, da bi pravno izpodbijanje vplivalo na rezultate, medtem ko bi takšna pot še bolj razdelila že tako močno razdeljen ameriški narod. Independent poroča, da ima republikanski poraženec v načrtu celo obuditev množičnih srečanj, podobnih tistim iz predvolilnega obdobja.

Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Nevada, Georgia, Arizona

BBC poroča, da je bilo v Pensilvaniji s strani republikancev veliko hude krvi predvsem zaradi omejenega dostopa tako imenovanih volilnih opazovalcev, ki so tam, da zagotavljajo transparentnost preštevanja glasovnic. Nekaj podobnega se je pripetilo tudi v Michiganu, kjer je sodišče zaradi neutemeljenih trditev že zavrnilo Trumpov tabor. Zaradi novega koronavirusa so bile namreč v številnih volilnih okrajih uvedene dodatne omejitve, kar je povzročilo zmedo na primer v Filadelfiji, in sicer glede tega, kako blizu preštevalcem glasov so ti opazovalci lahko stali. Glede na naravo teh očitkov pa republikancem v Pensilvaniji, kjer je bila podpisana deklaracija o neodvisnosti ZDA, preostane samo morebitna izločitev nekaterih poštnih glasov. Tamkajšnjo sodišče je namreč odločilo, da pridejo v poštev le glasovnice, ki so jih volišča prejela do 17. ure v petek, hkrati pa so morale biti te glasovnice poslane najkasneje na dan volitev, torej prejšnji torek. »Toda tožba in morebitna odločitev sodišča bi vplivala na volitve le v primeru, da bi bil končni volilni rezultat v Pensilvaniji resnično majhen,« je ob tem pojasnil odvetnik Jonathan Diaz iz nestrankarske organizacije Campaign Legal Center, ki nudi pravno pomoč volivcem.

Predsednikova pravna ekipa je »zaradi tako imenovanih anomalij na dan volitev« prav tako napovedala ponovno štetje v Wisconsinu, kjer pa kakšna posebna tožba niti ni potrebna, saj je razlika med kandidatoma na koncu znašala zgolj en odstotek in dobrih 20.000 glasov. Do ponovitve štetja pa bo prišlo šele potem, ko bodo prešteti vsi glasovi, skrajni rok za to pa je 17. november. Profesor Richard Briffault z univerze v Columbii je pojasnil, da so v Wisconsinu glasove ponovno šteli tudi na prejšnjih volitvah, a da se je izid spremenil za vsega okroglih sto glasov. V Nevadi pa naj bi bilo spornih več tisoč glasov, in sicer gre za glasove ljudi, ki so se odselili iz zvezne države, a so nato vseeno sodelovali na volitvah. Bivši Nevadčani lahko sicer glasujejo, če so zvezno državo zapustili do 30 dni pred volitvami. Glasujejo lahko tudi študentje, ki študirajo drugje v Ameriki. Razlika v prid Bidna med Utahom in Kalifornijo pa je ta trenutek dobrih 34.000 glasov. V Georgii, kjer so demokrati zmagali za vsega dobrih 10.000 glasov, naj bi bilo medtem vprašljivih vsega nekaj deset glasovnic, republikanci so namreč trdili, da je ena izmed volilnih uradnic med poštne glasove vmešala 50 že preštetih glasovnic. V Arizoni pa Trumpova ekipa trdi nekaj drugega. V deželi Velikega kanjona in reke Kolorado naj bi imeli ponekod težave z napravami za štetje glasov, zaradi česar domnevno niso bili prešteti vsi glasovi. Z arizonskega ministrstva so zadevo označili kot iskanje igle v kopici sena.