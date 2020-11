Poraz na januarski tekmi z Norvežani (20:28) v Stockholmu za bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v Avstriji, na Norveškem in Švedskem bo očitno še nekaj časa zadnja preizkušnja za izbrance selektorja Ljubomirja Vranješa. Po tistem, ko je najprej odpadel četrtkov obračun s Poljaki v Celju (pet gostujočih reprezentantov je bilo okuženih s koronavirusom, še enajst pa jih je moralo v obvezno desetdnevno karanteno), je odpadlo tudi nedeljsko gostovanje v Turčiji. Toda tokrat zaradi okužb dveh reprezentantov v slovenskem taboru, zato je evropska zveza (EHF) (ne)pričakovano odpovedala tekmo v Eskišehirju.

Mehurček v Zrečah je počil

V pripravljalni bazi v Zrečah so bili zdravstveni ukrepi zelo poostreni: igralci, strokovni štab in vodstvo reprezentance so morali ob prihodu predložiti negativne teste na koronavirus (stare največ 48 ur), reprezentanca je imela v hotelu svoje nadstropje in je bila ločena od drugih gostov, prav tako je imela svoje prostore za sestanke, fizioterapije, masaže in podobno, ločeno so ji pripravljali tudi obroke, ki so jih uživali v posebnih prostorih, da ne bi prihajali v stik z drugimi gosti hotela… Vendar tudi to ni pomagalo, da mehurček ne bi počil. Že pred začetkom priprav so odkrili dva pozitivna primera med vabljenimi, ki zato seveda nista dopotovala v Zreče, testiranje tik pred sobotnim odhodom v Turčijo pa je pokazalo dva nova primera med igralci.

Medtem ko Rokometna zveza Slovenija (RZS) ni uradno razkrila podatkov o okuženih, sta to na svojih spletnih straneh storila kar njuna kluba: šlo je za najmlajša reprezentanta in novinca v izbrani vrsti – Miljana Vujovića (Celje Pivovarna Laško) in Domna Makuca (Barcelona). »Miljan se počuti dobro, nima drugih težav, je bil pa takoj napoten v izolacijo, kjer bo vsaj deset dni, ko bo znova opravil testiranje. Naši preostali reprezentanti so negativni, a bodo naslednje štiri dni v samoizolaciji. Nato bodo testirani, in če bodo testi negativni, se bodo priključili treningom. Vujo, drži se, mi smo s tabo!« so zapisali v Celju. V Barceloni so najprej napisali, da jih je RZS obvestila o pozitivnem Makučevem testu (njegova klubska in reprezentančna soigralca Jure Dolenec in Blaž Janc sta bila negativna), v nadaljevanju pa dodali: »Domen se sicer dobro počuti, a bo moral najprej v obvezno desetdnevno karanteno, nato pa se bo lahko vrnil v Barcelono.«