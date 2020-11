»V Ljubljani smo prikazali 40, 45 minut dobre igre, kar pa je proti takšni vrhunski ekipi premalo. Padci v igri so bili veliki, a smo bili vseeno blizu, saj smo oba polčasa izgubili le z golom razlike. Ta nihanja moramo s treningi čim prej odpraviti oziroma spraviti na minimum. Proti kakovostnim ekipam so naše pomanjkljivosti v igri še toliko bolj vidne,« pravi Krimov trener Uroš Bregar. Na prvi tekmi so krimovke kar deset golov dosegle iz hitrih (pol)protinapadov in hitrega izvajanja sredine igrišča (CSM sedem), zato Bregar pred obračunom v dvorani Ioan Kunst Ghermanescu (imenuje se po že od leta 1997 pokojnem nekdanjem trenerju, reprezentančnem selektorju in predsedniku romunske rokometne zveze) dodaja: »Smo hitrejši in moramo spet doseči čim več lahkih golov. Malce bomo spremenili kombinatoriko v napadu, kjer moramo biti učinkovitejši. Ponoviti moramo obrambo iz Stožic, ko smo vrhunsko ekipo omejili na le 25 doseženih golov. Iz tekme v tekmo rastemo in postajamo konkurenčni vsem nasprotnicam. Verjamem, da bomo tudi v Bukarešti.«

Brazilska reprezentantka Samara da Silva Vieira je s 35 goli prva Krimova strelka v letošnji ligi prvakinj, z osmimi goli pa je bila tudi najboljša strelka tekme proti Romunkam. »Analizirale smo tekmo v Stožicah in ugotovile, kje smo delale napake, ki jih bomo skušale v čim večji meri odpraviti. Vem, da se bodo nasprotnice zdaj še bolj pripravile name, a to pomeni, da bodo moje soigralke imele več prostora v igri, kar moramo izkoristiti. CSM je ena najmočnejših ekip na svetu, a če bomo prave, je vse mogoče. Na gostovanje ne odhajamo z belo zastavo, ampak lahko celo presenetimo,« meni 29-letna leva zunanja igralka Samara da Silva Vieira, ki je v Krim prišla prav iz Romunije. V minulih dveh sezonah je nosila dres ekipe Ramnicu Valcea, ki tudi igra v ligi prvakinj: »V Krimu se vsi v klubu in okoli njega trudijo, da bi igralkam omogočili maksimalno dobre pogoje na vseh področjih. Tega v Romuniji ni bilo.«

Na tekmo v Romunijo (sodili bosta Črnogorki Jelena Mitrović in Anđelina Kazanegra) je Krimova delegacija odpotovala z avtobusom včeraj ob 21. uri, v Bukarešto naj bi prispela danes okoli 15. ure, jutri pa opravila dva treninga. Pred odhodom so se morali igralke ter strokovno in klubsko vodstvo testirati na koronavirus: vsi testi so bili negativni, tako da je doma ostala le kapetanka Nina Žabjek, ki je zaradi okužbe izpustila že sobotni dvoboj v Stožicah in je v karanteni. Med potniki je bila tudi Nizozemka Harma van Kreij, ki je včeraj praznovala 27. rojstni dan, po športni plati pa je dobila najlepše darilo: prvi poziv v reprezentanco Nizozemske, ki je aktualna svetovna prvakinja in ki bo – tako kot Slovenija – nastopila tudi na decembrskem evropskem prvenstvu na Danskem in Norveškem.