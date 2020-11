V Belorusiji po spornih predsedniških volitvah, ki so bile 9. avgusta, že ves čas potekajo protivladni protesti. Lukašenko trdi, da je prejel 80 odstotkov glasov, medtem ko opozicija zmago pripisuje svoji voditeljici v izgnanstvu Tihanovski.

Današnjih protestov v prestolnii Minsk se je udeležilo več tisoč ljudi, ki so se sprehodili skozi središče mesta. Tam jih je pričakala policija, opremljena z vodnimi topovi. Po napovedih organizacije za človekove pravice Vjasna so policisti prijeli več kot 120 ljudi.

V petek so začele veljati sankcije EU proti Lukašenku, njegovemu sinu Viktorju in še 13 vidnim predstavnikom Belorusije. Države članice EU so sankcije proti njim uvedle, ker so odgovorni za nasilje državnih organov pred in po volitvah. Lukašenku so tudi pripisali odgovornost za izključitev pomembnih opozicijskih kandidatov z volitev, arbitrarne aretacije in neprimerno ravnanje z mirnimi protestniki ter zastraševanje in nasilje nad novinarji.