Na fotografijah in videoposnetkih je videti večje skupine ljudi, ki gredo proti središču beloruske prestolnice. Nekaj protestnikov so začeli tepsti pripadniki varnostnih sil in jih odvlekli v manjše avtobuse.

Po navedbah opazovalcev so v Minsku v času protestov danes znova izklopili mobilni internet. Oblasti po poročanju nemške tiskovne agencije dpa želijo s tem preprečiti, da bi se protestniki dogovorili o trasi protestov. V prestolnici so ob tem tudi zaprli več postaj podzemne železnice, da ljudje ne bi mogli priti na proteste.

Tokratni konec tedna je že deveti zapored, ko v Belorusiji potekajo množični protesti proti Lukašenku. Izbruhnili so po spornih predsedniških volitvah, na katerih je Lukašenko osvojil šesti zaporedni mandat. Opozicija trdi, da so bile volitve prirejene in da je na njih dejansko zmagala 38-letna Svetlana Tihanovska, ki je zdaj v izgnanstvu v tujini.