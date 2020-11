Glavni cilj osnutka zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Premier Janez Janša je pred začetkom današnje seje vlade na Twitterju zapisal, da priprava šestega protikoronskega zakona terja skrbno tehtanje posledic drugega vala covida-19, oceno delovanja dosedanjih ukrepov in finančnih možnosti. »Osnovna neznanka je čas. Zato je najpomembnejša čimprejšnja zaustavitev širjenja virusa,« je zapisal.

Tokratni protikoronski paket ukrepov, ki jih je pripravilo gospodarsko ministrstvo, bo podaljšal nekatere že sprejete ukrepe, kot je denimo moratorij za kredite in subvencioniranje skrajšanega delovnega časa.

V prihodnje naj bi bila do subvencioniranja čakanja na delo upravičena podjetja, ki bi glede na lani imela vsaj 40-odstotni upad prihodkov od prodaje. Hkrati se višina nadomestila za čakanje na delo ne bi več omejevala na minimalno, temveč na povprečno plačo. Poroštvena shema SID banke bi se podaljšala, a bi jo poenostavili.

Odpis nekaterih najemnin Med novimi rešitvami je ključno subvencioniranje fiksnih stroškov za najbolj prizadeta podjetja ter odpis najemnin tam, kjer je lastnik država ali lokalna skupnost. Predlagana naj bi bila tudi uzakonitev izvajanja virtualnih skupščin podjetij, saj je sicer njihovo delovanje v času epidemije pomembno ohromljeno. V minulem tednu so sicer tako predstavniki gospodarstva kot sindikati k zakonskemu predlogu posredovalo številne pripombe, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pa je temeljne dileme pretresal tudi s predstavniki gospodarstva. Ti so na vlado naslovili tudi številne pripombe in predloge. Za zdaj ni jasno, katere bo vlada podprla, je pa Počivalšek podprl predlog gospodarstva, da se zaradi izjemne situacije za dve leti preloži uveljavitev določb zakona o minimalni plači, ki predvideva njen dvig z začetkom prihodnjega leta, kar bi lahko ogrozilo številna delovna mesta. Na morebitno zamrznitev minimalne plače so že sicer v minulih dneh že ostro odzvali sindikati, ki poudarjajo, da se o tem ne bodo pogajali.