O izgredih v Ljubljani: Hojsova priložnost za molk

Po četrtkovih nasilnih izgredih v središču Ljubljane je jasno, da jih ni mogoče uvrstiti med skoraj trideseterico protestov, ki so se od sestavljanja tretje Janševe vlade dalje mirno odvijali v prestolnici ter so jih zaznamovali vsebinski protivladni transparenti in umetniški performansi. Tudi na tem shodu je bilo sicer mogoče opaziti nekaj oseb, ki so v preteklosti kolesarile po Ljubljani. Te so na Trg republike prišle bodisi zaradi želje, da vztrajajo pri izražanju nestrinjanja z ravnanjem aktualne vlade, bodisi iz radovednosti. Granitnih kock tudi tokrat niso metale.