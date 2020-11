V protestniškem gibanju, ki je bilo motor petkovih protestov po slovenskih mestih, sicer podpirajo upor proti trenutni vladi, prav tako pravico do protestov in izražanja mnenj, »vendar ne na način, kot se bo to verjetno odvijalo danes«, so zapisali.

»Današnji napovedan protest poziva ljudi k nespoštovanju zdravstvenih ukrepov, ki preprečujejo širjenje okužb (množično zbiranje brez varnostne razdalje in brez mask), za kar menimo, da ogroža zdravje ljudi in zatorej ne sledi namenom protestov, ki jih zagovarjamo že od pomladi,« pravijo.

Kolesarji zavračajo vsakršno nasilje

Prav tako je, kot navajajo, več skupin za danes napovedovalo in pozivalo k nasilju, česar absolutno ne podpirajo: »Kolesarske protestnice in protestniki zavračamo vsakršno nasilje in ne moremo podpirati protestov, ki k temu pozivajo.«

Kot so zapisali, "zanikanje obstoja virusa, zdravstveno neodgovorno ravnanje in nasilni izgredi niso v duhu petkovih kolesarskih protestov," zato se za danes napovedanega protesta ne bodo udeležili.

Policija je sicer pred za danes popoldne napovedanim protestom v Ljubljani opozorila, da je zbiranje ljudi zaradi slabega epidemiološkega položaja v državi še vedno prepovedano, prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve. Gibanje v okolici parlamenta in vlade bo omejeno, območje pa bo tudi pod videonadzorom. Kot so poudarili, s tem ne posegajo v pravico do zbiranja in svobodo izražanja, vendar je treba razumeti, da "so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas".

Prav o današnjem protestu naj bi po sredinem poročanju Dnevnika tekla beseda tudi na torkovem obisku pooblaščene skupine komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). Po pisanju časopisa je člane Knovsa zanimalo, ali Sova spremlja skupino Anonymus Slovenija, ki je proteste napovedala, pri čemer naj bi jim vodilni na Sove pojasnili, da bi utegnil biti protest nasilen.

Omenjena skupina je sicer pred dnevi na Twitterju opozorila, da so pozive k protestu izkoristile in prevzele skupine, ki zanikajo obstoj novega koronavirusa, in teoretiki zarot, ob tem pa pozvala k nošenju mask. Po današnjih informacijah Dela Sova v zvezi z napovedanimi izgredi pozorno spremlja določene posameznike, ki so povezani s trgovino z drogo.