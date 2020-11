Boris Dežulović: Donald J. Triumph

Lani so na primer v revni Indiji potekale najbolj množične volitve v zgodovini človeštva. Na več kot milijon voliščih je devetsto dvanajst milijonov registriranih volilcev na velikanskih plahtah, ki so bile volilni listki, med osem tisoč kandidati iz šeststo petdesetih političnih strank izbiralo petsto triinštirideset članov Lok Sabhe, doma narodov. Volitve so končali v nedeljo, 19. maja, zvečer in že štiri dni zatem, v četrtek, 23. maja, je državna volilna komisija preštela glasove vsega skupaj šeststo milijonov Indijcev, ki so prišli na volitve, ter razglasila uradne rezultate.