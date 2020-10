Boris Dežulović: Freiheit für die Menschen!

Dragi Slovenci! Vaše države in zgodovine ne poznam preveč dobro in znanih mi je le nekaj osnovnih stvari. O zgodovini Slovenije na primer vem samo, da obstaja, o sami Sloveniji pa le to, da ima poleg zgodovine razvito tudi industrijo, kolesarstvo, košarko in vegetacijo. To zadnje vem, ker sem pred kratkim nekje prebral, da je Slovenija prva v Evropi po številu rastlinskih vrst na kvadratni kilometer, zaradi česar na primer vem tudi, da ima Slovenija več kvadratnih kilometrov.