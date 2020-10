Boris Dežulović: Skrivnost slovenskega humorja

Tisti stari predsodek, da Slovenci nimajo posebnega smisla za humor in da so edini na svetu, ki imajo manj tega smisla celo od Hrvatov, je že oguljen. O tej krivici, ki se godi Slovencem, sem v zadnjih dvajsetih letih tudi sam veliko pisal, lepo število tekstov o tem sem objavil tudi na teh straneh. Tudi pred tednom dni sem na primer na tem mestu izkazal čast slovenskemu smislu za humor, ko sem občudoval premierja Janeza Janšo, ki je vpadel v poslopje televizije Nova24TV in sporočil, da je prevzel oblast v Sloveniji.