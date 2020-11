Facebook je sporočil, da je skupino povezovala ideja delegitimizacije volilnega procesa in so jo zaradi skrb vzbujajočih pozivov k nasilju odstranili, kar je v skladu s politiko izrednih ukrepov v času povečanih napetosti.

Administratorji strani so proti odstranitvi protestirali. Zatrjujejo, da želijo le organizirati miroljubne proteste. "Volitve so končane in ni več volilnih dezinformacij," je sporočil tiskovni predstavnik skupine Chris Barron. Spomnil je, da je Facebook napovedal blokado in označevanje spornih vsebin le za volitve.

V ZDA sicer volitev še ni konec, saj se glasovi ameriških volivcev še vedno štejejo.

Trump in njegovi podporniki se pogosto zanašajo na podporo, ki jo dobijo preko spletnih družbenih omrežij, saj z izjemo televizije Fox News, kjer voditelji ponavljajo predsednikove neutemeljene trditve o volilni prevari, ne dobijo podpore večine drugih medijev.

Družbena omrežja pa so že pred volitvami napovedale boj proti dezinformacijam in lažnim novicam. Snapchat je med drugim v četrtek odstranil videoposnetek s Trumpovega računa, kjer demokratski predsedniški kandidat Joe Biden domnevno razlaga o svoji veliki organizaciji za prevaro na volitvah. Video je sicer vzet iz konteksta, saj je Biden v resnici govoril o tem, kako se njegova ekipa bori proti poskusom zatiranja volilne udeležbe.