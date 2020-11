Po podatkih Policijske uprave (PU) Novo mesto so policisti, ki so v omenjeno naselje napotili več patrulj, ugotovili, da je pet osumljencev - dva mladoletnika, 24-, 30- in 36-letnik - prišlo na dvorišče poškodovanca.

Med prepirom zaradi dlje trajajočih sporov naj bi ga peterica telesno napadla, ko je obležal, pa naj bi ga mladoletnik z neznanim ostrim predmetom zabodel v vrat. Poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po podatkih zdravstvenega osebja je bil v smrtni nevarnosti.

Kriminalisti, ki so omenjeno peterico pridržali, preiskavo nadaljujejo in ugotavljajo okoliščine kaznivih dejanj poskusa uboja ter nasilništva, so še sporočili s PU Novo mesto.