Kukanjo je novogoriško okrožno sodišče marca letos spoznalo za krivega kaznivega dejanja uboja matere in dolgoletnega nasilja v družini in ga nepravnomočno obsodilo na 12 let zapora. Zaradi dolgoletnega trpinčenja in nasilja nad ostarelo materjo, invalidno ženo in hčerko so mu prisodili dve leti in šest mesecev zaporne kazni. Za uboj so mu dosodili 10 let zapora in tako izrekli enotno kazen 12 let zapora. Državna tožilka Marta Durnik Vukelić je zanj sicer predlagala skupno 30 let zaporne kazni.

Poleg tega mu je sodišče prve stopnje tudi podaljšalo pripor, v katerem je od 4. septembra 2018, ko naj bi do smrti pretepel svojo 91-letno mamo.

Višji sodniki so po poročanju časnika nedavno v celoti ugodili pritožbi tožilstva, ki se ni strinjalo z odločitvijo senata, ki je surovo ravnanje zajelo v nasilju v družini. Delno so višji sodniki ugodili tudi pritožbi Kukanjevega zagovornika Mitje Podgornika.

Poleg nasilja v družini so v večletnem ravnanju s hčerko, ženo in mamo prepoznali tudi zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje. Poleg tega so višji sodniki Kukanji dodali še kazen za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, za kateri ga je okrožno sodišče oprostilo. Za vsako od teh kaznivih dejanj so mu določili dve leti zapora ter izrekli enotno kazen treh let in pol. Ta del kazni je že pravnomočen.

Je pa višje sodišče razveljavilo del sodbe, ki se nanaša na uboj, in sodbo vrnili novogoriškemu sodišču v ponovno sojenje. V novem sojenju bo moralo sodišče prve stopnje ponoviti izvedene dokaze ter z izvedenci ugotoviti koncentracijo alkohola v organizmu obtoženca v času pretepanja mame ter njegovo tedanjo prištevnost, še navajajo Primorske novice.

Obsojeni Dragan Kukanja in njegov zagovornik za Primorske novice sodbe nista komentirala.

