Kriminalisti vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo in zbirajo obvestila zaradi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zoper življenje in telo in bodo o vseh znanih okoliščinah sproti obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz policije. O navedenem kaznivem dejanju so obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.