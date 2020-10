Ko se je Sacha Baron Cohen leta 2006 prvič predstavil kot Borat, so bili časi drugačni. V Ameriki je predsednikoval George W. Bush, teorije zarot niso bile del mainstream politike, predstavniki ljudi pa še niso tvitali neumnosti. Telefoni so se komajda navadili na GPS in wi-fi, rasizem in seksizem sta prišla potem. A če je 14 let pozneje marsikaj drugače, če so politiki prestavili meje dobrega okusa, Borat ostaja isti. Še naprej se požvižga na pravila spodobnosti, še vedno je stereotipen vzhodnjak košatih brk in cenene sive obleke, ki pod pretvezo otroške naivnosti ne varčuje z neokusnimi šalami in predsodki. Še vedno je antisemit, šovinist in kseonofob, nadaljevanje dogodivščin fiktivnega kazahstanskega novinarja pa ima še naprej enak format. Cohen pod pretvezo neizobraženega, neotesanega tujca Američane postavlja v neprijetne situacije in iz njih izvablja primitivne reakcije. Borat tudi leta 2020 razgalja površinske vrednote, le da tokrat s pomočjo hčerke Tutar, v katero se je izjemno prelevila bolgarska igralka Maria Bakalova.

Zgodba gre takole: potem ko je v prvem delu reporter Borat onečastil svojo domovino, je bil obsojen na težaško delo v gulagu, a Kazahstan ima po dolgih letih prisilnega dela zanj posebno nalogo. Predsedniška palača ga pošlje v ZDA. Borat je navdušen. Obame sicer ne mara, saj da je zloben, so mu pa zato pri srcu Vladimir Putin, Kim Džong Un, Jair Bolsonaro, v črnca našemljeni Justin Trudeau in seveda tudi »McDonald« »naredite Ameriko znova veliko« Trump. Ameriškemu predsedniku naj bi v potrditev zavezništva držav izročil posebno darilo. Sprva je kot meddržavniška podkupnina mišljena opica, ki je hkrati kazahstanski kulturni minister, a ta na poti v obljubljeno deželo umre. Borat ima torej težavo, podobno tisti pri nas. Ne to, da imamo namesto kulturnega ministra opico, ampak da tudi našemu šefu prosvete menda strežejo po življenju. A Borat hitro najde rešitev. Vpraša se, kaj poleg ubogljivih lakajev še imajo radi moški na oblasti in podpredsedniku Michaelu Penceu na republikansko konvencijo namesto opice prinese kar svojo hčerko. Kazahstanski trojanski konj je ženska trofeja.

Očitne laži Preoblečen v Trumpa se dere Michael Penis, pri čemer ga varnostna služba ekspeditivno pospremi proti izhodu. Borat pač ne ve, da Pence večerja samo s svojo ženo in da republikanci niso takšni fantje. Da Trump ni takšen, da je bil takšen Clinton. A prav moški penis je tisto, kar poganja scenarij drugega dela Boratovih dogodivščin. Tutar je stara 15 let in je najstarejša neporočena ženska v Kazahstanu. Sanja o svojem bodočem princu, uboga očeta in gleda risanke; na primer tisto, v kateri kralj Trump princeso Melanio najprej zgrabi za vagino, nato pa z njo zapleše. Tudi Borat se trudi, da bi lahko njegova hčerka izpolnila svojo vlogo v družbi. Kupi ji kletko, pošlje jo na tečaj »kako postati sladka mala« in zanjo uredi preobrazbo v slogu resničnostih oddaj. Humor je seveda trapast, infantilen, vulgaren in maksimalno očiten, ni pa tako šokanten kot leta 2009, ko je Cohen igral Bruna iz Celovca, geja, ki je želel postati najslavnejši Avstrijec po Adolfu Hitlerju. A Borat seveda ni samo komedija. Borat je deloval in deluje, ker nas Borat nasmeji, Cohen pa prisili k razmisleku. Tudi drugi film navrže številna pronicljiva vprašanja, pa tudi nekaj kočljivih. Eno izmed takšnih, ki se je sicer postavilo že pred premiero, je tudi, ali si je Trumpov odvetnik Rudy Giuliani v sobi z Bakalovo res samo popravljal srajco. Se res ni pripravljal na seks? Zadeva je seveda retorične narave, a hkrati pove nekaj o tem, zakaj Borat v drugo ni tako učinkovit kot v prvo. Jasno – ljudje ga prepoznajo, ideja ni več nova. A to ni cela zgodba, nekaj štrli ven še bolj. Novi Borat je sicer res tudi danes odličen trojanski konj, a Američani ne potrebujejo več nekega zaplankanega kazahstankega novinarja, da jim ponudi iztočnico za ksenofobijo in seksizem, ko pa celo prvi mož v državi najprej vklopi tipkovnico, šele nato možgane. Danes si lahko seksist in ksenofob, pa to mirno zanikaš. Laži ne rabijo biti prepričljive. Laži so že zdavnaj očitne, Borat pa še zdaleč ni več edini odkriti cepec. Tudi Borat je na twitterju že podprl svojega kandidata.