Tarča obstreljevanja je bilo taborišče za urjenje ene od sunitskih islamističnih uporniških skupin v provinci Idlib, so sporočili iz observatorija s sedežem v Londonu. Dodali so, da je bilo ranjenih najmanj 90 upornikov proti režimu v Damasku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

S premirjem, ki sta ga dosegli Moskva in Ankara v marcu, so dosegli ustavitev obsežne ofenzive sirskih vladnih sil ob podpori Rusije v Idlibu, zadnji utrdbi upornikov v državi. Zaradi ofenzive je bilo od lanskega decembra s svojih domov na območju takrat prisiljeno oditi skoraj milijon prebivalcev v eni največjih humanitarnih kriz med devetletno državljansko vojno v Siriji. Doslej se je na svoje domove vrnilo več kot 200.000 ljudi.

Premirje sta strani večinoma spoštovali, prihajalo je do občasnih obstreljevanj, dodaja AFP.

Minuli teden se je Turčija umaknila iz enega svojih največjih oporišč na severozahodu države v Moreku v provinci Hama, ki so ga režimske sile obkoljevale že leto dni.

Vlada v Damasku sedaj nadzira okoli 70 odstotkov ozemlja države. V vojni, ki traja od let 2011, je doslej umrlo več kot 380.000 ljudi, milijoni so pobegnili s svojih domov.

Prizadevanja za mirno rešitev so zastala, je pa posebni odposlanec Združenih narodov za Sirijo Geir Pedersen v nedeljo obiskal Damask in se srečal s sirskim zunanjim ministrom Validom Muallemom. Po pogovorih je izrazil upanje, da so »na začetku nečesa novega«, poroča AFP.