»Našli smo kapsulo! Skupaj s padalom!« so tvitnili z Japonske vesoljske agencije Jaxa. Sonda, velika približno kot hladilnik, je proti asteroidu, oddaljenem okoli 300 milijonov kilometrov, poletela decembra 2014. Na tem asteroidu, ki so ga poimenovali Ryugu ali zmajeva palača po japonsko, je lani zbrala 0,1 grama asteroidnega prahu, ki je zdaj prispel na Zemljo. Poseben paket, ki se je ločil od sonde, je bil po vstopu v atmosfero viden kot svetla sled na nebu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sonda Hayabusa-2 pa po oddaji paketa nadaljuje svojo misijo. Znanstveniki Jaxe nameravajo njeno delovanje podaljšati še vsaj za desetletje in obiskati še dva asteroida. »Sonda je v zelo dobrem stanju,« je ob napovedi podaljšanja misije povedal vodja projekta Yuichi Tsuda .

Zbrane vzorce bodo zdaj prepeljali na Japonsko. Polovico materiala si bodo razdelile japonska vesoljska agencija Jaxa, ameriška Nasa in druge raziskovalne agencije. Polovico pa bodo shranili za prihodnost, ko bo tehnologija za preiskave še bolj napredovala.

Asteroidni prah, ki ga je zbrala sonda, naj bi pomagal pri pojasnjevanju, kakšen je bil naš Sončni sistem ob nastanku pred približno 4,6 milijarde leti. »Morda bomo prišli do snovi, ki nam bo dala namige glede rojstva planeta, izvora življenja ... Zelo me zanima, kakšna je ta snov,« je sporočil vodja misije Makoto Yoshikawa .

Hayabusa-2 je do asteroidnega prahu prišla z zahtevnimi manevri, ki jih je japonskim znanstvenikom uspelo izvesti lani. Sonda je najprej pristala na asteroidu, nato pa v površje izstrelila izstrelek, ki je razburkal material na površini, da ga je lahko zajela. Nekaj mesecev kasneje je postopek ponovila.

Opazovanje in fotografiranje asteroida

Sonda bo najprej večkrat obkrožila Sonce in približno šest let zbirala podatke o vesoljskem prahu v medplanetnem prostoru. Za julij 2026 pa načrtujejo, da se bo približala prvemu od asteroidov, ki ga nameravajo preučiti.

Sprva naj bi asteroid, poimenovan 2001 CC21, le preletela, a znanstveniki upajo, da ji bo uspelo narediti nekaj posnetkov, iz katerih bi lahko povečali znanje o teh nebesnih telesih in morda razvili tudi načine, kako zaščititi Zemljo pred trčenji z asteroidom.

Zatem pa se bo Hayabusa-2 odpravila proti svoji glavni novi tarči - asteroidu 1998 KY26, ki je od Zemlje oddaljen približno 300 milijonov kilometrov in ima v premeru le kakih 30 metrov. Tja naj bi prispela julija 2031.

Sonda naj bi asteroid predvsem opazovala in fotografirala, najverjetneje pa ne bo pristala na njem in zbrala vzorce, saj verjetno takrat že ne bo imela več dovolj goriva za vrnitev na Zemljo. A vendar bo že zgolj to, da bo dosegla ta asteroid, velik projekt, se že veselijo japonski znanstveniki.