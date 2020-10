Boštjan Romih kuha lokalno, Tanja Žagar bi bila vzgojiteljica, Alfi Nipič bo TV-voditelj

Odkar so prepovedane vse kulturno-umetniške dejavnosti, smo obsojeni na prebiranje novic in življenjskih modrosti udeležencev raznih obskurnih resničnostnih šovov, ki jih razen sorodnikov, sošolcev, sovaščanov in nekaj posvečenih gledalcev ne pozna nihče. A tudi nekaj prvokategornikov je vseeno vselej pripravljenih deliti podrobnosti svojega življenja.