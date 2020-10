Ćetrtletni prihodki so padli za devet odstotkov na 8,65 milijarde dolarjev, analitiki pa so napovedovali še približno 300 milijonov dolarjev nižjo številko. Čisti dobiček je z lanskih 2,59 milijarde dolarjev oziroma 60 centov na delnico padel na 1,74 milijarde dolarjev oziroma 40 centov na delnico.

Prilagojeni dobiček brez enkratnih stroškov pa je znašal 55 centov na delnico in zanesljivo presegel pričakovanja, ki so se gibala okoli 46 centov na delnico.

Padec prodaje in dobička je v največji meri posledica pandemije covida-19. Prodaja gospodinjstvom je sicer ostala trdna, vendar pa se nadaljuje veliko padanje prodaje po kinodvoranah, gledališčih, barih in restavracijah ter drugje.

Pandemija je prizadela vse štiri kategorije napitkov Coca-Cole. Najmanj prizadeta je bila prodaja gaziranih pijač, ki je padla za odstotek, čeprav povpraševanje po tradicionalni coca-coli in coke zero ostaja trdno.

Prodaja sokov, mleka in mlečnih napitkov ter pijač na rastlinski osnovi se je zmanjšala za šest odstotkov, vode in vode z dodatki ter športnih pijač za 11 odstotkov, čajev in kave pa za 15 odstotkov.

Coca-Cola namerava v prihodnje skrčiti paleto svojih pijač za 50 odstotkov na skupaj okrog 200 različnih. Že sedaj črta pijače, ki ne gredo dobro v prodajo in za katere so redki slišali, kot sta tab in odwalla. Osredotočiti se namerava na tiste, ki se dobro prodajajo in imajo perspektivo.