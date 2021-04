Coca-Cola je v prvih treh mesecih letos zabeležila 9,02 milijarde dolarjev prihodkov od prodaje, medtem ko so analitiki napovedovali, da se bodo ti ustavili pri 8,61 milijarde dolarjev. Kot poslovno poročilo povzema dpa, je podjetje močno rast zabeležilo na razvijajočih se trgih, predvsem na Kitajskem in v Indiji, s težavami pa se je Coca-Cola v prvih treh mesecih leta spopadala predvsem na razvitih trgih - najbolj v ZDA in zahodni Evropi.

Za letošnje poslovno leto Coca-Cola pričakuje, da se bo dobiček v odstotkih okrepil za visoko enomestno ali nizko dvomestno število. Prihodki naj bi v odstotkih porasli za visoko enomestno število.