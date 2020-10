Če kdo, potem je za košarkarje Cedevite Olimpije po poraznem strelskem torkovem večeru v 4. krogu evropskega pokala proti Trentu Primorska tisti nasprotnik, ki so si ga Ljubljančani želeli za naslednjega. Koprčani v trenutni zasedbi namreč niso konkurenčni za enakovreden boj z nasprotniki v ligi ABA, zato bi bila njihova morebitna današnja zmaga ena večjih košarkarskih senzacij zadnjega obdobja. Tekma bo posebnega značaja za Jurico Golemca, ki se v Koper vrača prvič po odhodu ob koncu lanskega decembra.

Ko smo pred dobrim tednom dni zapisali, da je v Stožicah na tekmi evropskega pokala Gran Canaria delovala, kot da bi bila ona v desetdnevni karanteni in ne Olimpija, nas je na novinarski konferenci Golemac hitro opomnil, da je špansko moštvo po okužbi enega izmed igralcev na začetku sezone dejansko preživelo skoraj teden dni v samoizolaciji. Izpostavil je, da se jim je ob natrpanem ritmu tekem pomanjkanje treningov vrnilo nekoliko z zamudo. Ko zdaj pomislimo za nazaj, je Olimpija proti Trentu delovala precej podobno kot Gran Canaria proti Olimpiji. Ne eni ne drugi niso zadevali ničesar, težave so jim povzročala že osnovna polaganja. Golemac je po dobrih predstavah ravno proti Gran Canarii in proti Splitu sklepal, da karantena na igralcih ni pustila posledic, a se je očitno uštel. Odgovor na to, ali je šlo le za slab napadalni večer ali pa imajo zmaji večji problem, bo dobil že danes. »Primorske ne smemo podcenjevati, saj igra fizično in trdo košarko. Moramo biti osredotočeni in motivirani, če želimo zmagati,« pravi Jurica Golemac.

Pri Primorski se še naprej ubadajo s težavami glede pomanjkanja igralskega kadra, dodatno pa je trenerju Andreju Žaklju ponagajala poškodba Bojana Radulovića. »Upam, da bom vseeno lahko računal nanj,« si želi Andrej Žakelj, ki ne skriva, da je pred njegovim moštvom misija nemogoče. »Olimpija je eden glavnih favoritov za osvojitev lige ABA. Ne glede na poraz proti Trentu igrajo v letošnji sezoni zelo dobro. To bo za nas najtežji obračun do zdaj. Bolj kot z Ljubljančani se ukvarjamo z našimi težavami in igro. Vseeno verjamem, da bomo prikazali boljšo predstavo kot na zadnji tekmi proti Igokei.«