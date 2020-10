Polni optimizma in samozavesti so košarkarji Cedevite Olimpije krenili na gostovanje 4. kroga evropskega pokala v Trento, nato pa proti italijanskemu moštvu doživeli hladen tuš. Ljubljančanom namreč v napadu celotno tekmo ni uspevalo prav nič, zato ni bilo čudno, da so doživeli prepričljiv poraz z 51:61 (12:15, 22:30, 34:54, Perry 13, Blažič 12, Hopkins 7, Jones 6, Murić in Marinković po 4, Hodžić 3, Brown 2; Browne 14).

Čeprav je trener Olimpije Jurica Golemac po petkovi zmagi proti Splitu dejal, da karantena na njegovih igralcih ni pustila posledic, ker so se ti držali navodil strokovnega štaba, in da pričakuje le še vzpon forme, se je očitno motil. Drugače si je današnji napadalni mrk zmajev v Trentu težko razložiti. Predvsem v prvem polčasu si je Olimpija pripravila kopico dobrih metov, a ni zadevala ničesar. Podobno je bilo tudi pri Trentu, ki pa je bil nekoliko bolj zbran in si zato priigral osem točk naskoka ob polčasu. V nadaljevanju so košarkarji trenerja Golemca zgrešenim metom dodali kopico napak, če pa k temu prištejemo še to, da se je nekoliko odprlo nasprotniku, je jasno, da razplet ni mogel biti pozitiven. Bi pa ob normalnem strelskem večeru lahko bil, saj so Ljubljančani nasprotniku dovolili vsega 61 točk. O Olimpijinem napadalnem večeru za pozabo sicer zgovorno govorita odstotka meta za tri 27-3 (11,1) in prostih metov 13-6 (46,1).

»Slabo smo začeli in nadaljevali ter bili brez energije. Težave nam je delal tudi njihov napadalni skok. Zaradi zgrešenih metov nam je padla samozavest, posledica pa je poraz,« je povedal Jurica Golemac.

Vrstni red v skupini D:

Trento 4-0, Gran Canaria 2-1, Olimpija, Nanterre in Promitheas po 1-2, Bursaspor 0-2.