»Da je bila tekma z Olimpijo prestavljena, nam je prišlo prav, saj smo potrebovali treninge. Kar se tiče tekme z Igokeo pa…« nam je v petkovem telefonskem pogovoru povedal trener Primorske Andrej Žakelj, ki se dobro zaveda, da njegovo moštvo v trenutni postavi ni konkurenčno za enakovreden boj proti nasprotnikom v ligi ABA. To se je proti Igokei potrdilo, saj predstavnik BiH ni imel težkega dela s Koprčani.

Kdaj bo Primorska dobila okrepitve, če jih sploh bo, ni znano. Obljuba novih lastnikov, ki prihajajo iz ZDA, je bila, da se bo to zgodilo hitro, a je bojda situacija s koronavirusom izgovor, da se stvari ne premaknejo z mrtve točke. Trener Andrej Žakelj s treningi sicer dviguje moštvo, ki je konkurenčno v državnem prvenstvu, v ligi ABA pač ne in je topovska hrana že za klube srednje kakovosti v jadranskem tekmovanju. Ena redkih svetlih točk Primorske je Jurij Macura, ki je s 25 točkami in devetimi skoki ter statističnim indeksom 37 izstopal tudi to pot. »Igokea je za letošnjo sezono sestavila resnično dobro ekipo. Fizično so precej močnejši od nas, kar se je pokazalo na tekmi. Moji igralci so se borili, dokler so imeli moč. Ker imamo kratko rotacijo, je na vsaki tekmi samo vprašanje časa, kdaj nam zmanjka energije. Dvigniti moramo glave in še naprej stremeti k napredku,« je povedal Andrej Žakelj.

Po karanteni bo danes prvič na delu Krka, ki bo gostovala pri Zadru. Trener Vladimir Anzulović zaradi situacije, v kateri se še ni znašel, ne ve, kaj lahko pričakuje. »Zahtevam, da se borimo, vse ostalo pa je neznanka. Razlika med Zadrom in nami je predvsem v tem, da so oni lahko trenirali in igrali, mi pa ne. Zadar kaže svojo ambicioznost z nakupi igralcev, tudi zadnjega ameriškega centra Onuakuja. Imajo dobrega trenerja, dobro igrajo, tako da bo v Zadru kot vedno težko,« ocenjuje Vladimir Anzulović.

Liga ABA, 3. krog: C. zvezda – Mornar 93:62 (24:23, 46:36, 67:47, Loyd 16; Pullen 12), Cibona – Mega 73:77 (20:31, 42:44, 58:57, Drežnjak 23; Smith 21), Budućnost – Borac 86:83 (19:26, 48:44, 60:55, Ivanović 27, Jones 21), FMP – Partizan 90:103 (23:21, 44:48, 66:77, Nenadić 26; Miller-McIntyre 23), že odigrano: Olimpija – Split 94:66, danes ob 18. uri: Zadar – Krka.