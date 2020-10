Spet nesprejemljiva diskriminacija starejših

Virus, pričakovano, ni izginil in zgodil se je drugi val njegove epidemične prisotnosti. Zdaj je za njegovo odpravo predpisana policijska ura, omejevanje druženj na šest ljudi, prepovedane so maše, poroke, otroci so doma in ne v šoli… Vse je med ljudmi v glavnem (razen izjemno nerazumljivih in strokovno vprašljivih ter protipravnih ukrepov) sprejeto z bolj ali manj večinskim razumevanjem in discipliniranim vedenjem.